Google Bunu Da Yaptı: Koku Algılayabilen Yapay Zeka

Yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalarda neredeyse her alanda gelişme sağlandı. Kimileri yapay zeka platformlarının renkleri algılamasını sağlarken bazıları da molekül yapılarından çıkarımlar gerçekleştirdi. İlk defa Google koku ile ilgili bir gelişme sağladı. İşte haberimizin detayları.

Google araştırmacıları, parfümeri tarafından tanımlanan molekülleri; "tropik" ve "yabani ot" a kadar tanımlayan çok çeşitli etiketlerle 5.000 molekülden oluşan bir veri kümesi oluşturdular. Tüm bu koku molekülleri yapay zekaya tanıtıldı. İlk etapta bu molekülleri tanımaya başlayan AI, daha sonra da diğer molekülleri doğru tahmin edebilecek düzeye ulaştı.

Koku algılayabilen yapay zekalar Dünya genelinde geliştiriliyor

Yapay zekaların koku tahmin edebilmesi elbette kolay değil. Örneğin bazı kokular odunsu olarak değerlendirilirken, bazıları daha çiçeksi olabiliyor. Yapay zeka bunların karışımını tam olarak ayırt edemeyebilir.

Yapay zekanın çok daha kompleks özellikler kazanması için uğraşan birçok ülke bulunuyor. Örneğin Rusya'da AI, potansiyel olarak ölümcül gaz karışımlarını ayırt etmek için kullanılıyor. Londra'daki Barbican Center'da düzenlenen bir AI sergisinde bilim adamları, soyu tükenmiş bir çiçek kokusunu yeniden yaratmak için makine öğrenmesini kullandı.

Google araştırmacıları, AI'yı belirli molekülleri kokularla ilişkilendirmek için eğitmenin önemli bir ilk adım olduğuna inanıyor. Muhtemelen ilerleyen yıllarda hem Google hem de diğer ülkeler çalışmalarını çok daha karmaşık hale getirecektir. Sizce de yapay zekanın koku moleküllerini algılayabilmesi önemli bir aşama mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.