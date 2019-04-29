Google, Çalışanlar İçin Yeni Bir Platform Kuruyor

Küresel çapta faaliyet gösteren Google gibi şirketlerin, karşılaşabileceği en büyük problemlerden bir tanesi de çalışanlarının taciz gibi muamelelerle karşı karşıya kalmasıdır. Google, geçtiğimiz günlerde Dünyanın kötü çalışma koşullarına sahip şirketlerinden birisi olarak gösterilmişti.

Tüm bunları bir kenara bırakıp, çalışanlarının işine odaklanmasını sağlamak isteyen şirket, yeni bir platformla karşımıza çıkıyor. Bu platformda amaç, daha çok bu çalışanların karşılaştığı sorunların hızlı bir şekilde merkeze iletilmesini sağlamak.

Google şikayetleri tek bir kanaldan alacak

Şirketin çalışanları ile yapılan mülakatlarda genellikle, uygulanan mobbing ve tacizlerin merkeze bildirilememesi problem olarak ifade ediliyordu. Google bunu aşmak için, tek kanallı bir çözüm yöntemi denemeye başladı.

Herhangi bir taciz veya mobing durumunda, personel tek bir kanal üzerinden Google'a şikayetini dile getirebilecek. Üstelik daha önceden bu tarz şikayetler, yalnızca şirketin ana çalışanları tarafından yapılıyordu. Yeni alınan karara göre, bundan sonra taşeron olarak çalışan veya geçici işlerde yer alacaklar da bu platformda şikayetlerini dile getirebilecekler.

Google'ın yeni atanan.çeşitlilik yöneticisi Melonie Parker tarafından yayınlanan bu yeni gönderide, çalışanların önemsendiği ve onların taleplerinin yapıcı olduğu sürece yerine getirileceği ifade edildi. Google bundan kısa bir süre önce on binlerce çalışanın eylemlerine tanık olmuştu. Şirketin bu tarz adımlar atması son derece doğal.