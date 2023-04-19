Google Çalışanları: "Bard Yapay Zekası İşe Yaramaz Olmaktan Daha Kötü"

OpenAI ekibinin geliştirdiği ChatGPT'nin oldukça arkasında kalan Google, yakın zamanda kendi yapay zeka sohbet botu Bard'ı tanıtmıştı. Ancak firma için yapay zeka konusunda işler hala iyi gitmiyor.

Yakın zamanda Bloomberg'e röportaj veren Google çalışanları, Bard'ın "işe yaramaz" olmaktan bile daha kötü olduğunu söyledi.

Google Yapay Zeka Konusunda Geride Kaldı

2022 yılı sonlarına doğru patlak veren yapay zeka devriminin öncü firması OpenAI olarak görülüyor. Neredeyse 15 yıldır yapay zeka alanına yatırım yapan Google, şimdilik treni kaçırmış gibi görünüyor.

Yakın zamanda tanıtılan Bard ise birçok kişiye göre ChatGPT ile rekabet etmekten uzak. Üstelik Bloomberg'in haberine göre şirketin çalışanları dahi bu konuda hemfikir. Üstelik iddialara göre Google Bard'a gelen eleştirilere dahi tahammül edemiyor.

2021 yılı başlarında Bard'ın temelini oluşturan dil modelini eleştiren ve kusurlarını gösteren bir makale yazması sebebiyle Timnit Gebru ve Margaret Mitchell ismindeki iki çalışan kovulmuştu.

İddialara göre yapay zeka yarışında rakiplerini yakalamak isteyen Google, Bard'ı geliştirmek adına etik değerleri dahi ihlal ediyor. OpenAI ekibinin ChatGPT ile ilgili en çok dikkat ettiği konulardan biri de yapay zekanın herhangi bir etik ilkeyi ihlal etmediğinden emin olmaktı.

Tüm bunlara rağmen şirket sözcüsü Brian Gabriel, Bloomberg'e verdiği demeçte yapay zekanın şirket için en önemli öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.