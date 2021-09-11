Google, Çalışanlarına Düşük Maaş Ödemekle Suçlanıyor

Google, çalışanlarına düşük maaş ödüyor olabilir mi? ABD'li teknoloji devi, 2019'dan bu yana binlerce geçici işçiye yasa dışı olarak düşük ödeme yaptığı iddia edildi.

The Guardian'dan yeni bir araştırma, Google'ın geçici işçilere yönelik muamelesini ayrıntılarıyla anlatırken, Google'ın düzinelerce ülkede binlerce geçici işçiye yasa dışı bir şekilde düşük ödeme yaptığını ve bu sorunu örtbas etmeye çalıştığı için maaş oranlarını düzeltmeyi iki yıldan fazla süredir ertelediğini söylüyor.

Google, teknoloji imparatorluğu genelinde çeşitli amaçlar için birçok geçici işçi çalıştırıyor ve Birleşik Krallık, Avrupa ve Asya'daki birçok ülkede, bu işçilere normal çalışanlar kadar maaş ödenmesini zorunlu kılan yasalar var. Guardian raporu, Google'ın bunu yapmadığını ve şirketin başarısızlıkları kabul ederek Guardian ile temasa geçtikten sonra soruşturma yürüteceğini söyledi.

Guardian, Google'ın 2019'dan beri bu sorunu bildiğini belirten belgeler gördüğünü ve hataları düzeltmek yerine, şirketin iki yıldan fazla süredir çalışanlarını artan maliyetle ilgili endişelere atıfta bulunarak geçiştirdiğini dile getirdi.

Google'ın geçiçi işçilerinden sorumlu olan Spyro Karetsos Guardian'a şunları söyledi:

"Ekip, bazı yıllarda karşılaştırmalı oran ölçütlerini artırmamış olsa da, geçici personel için fiili ücret oranları bu dönemde defalarca arttı. Çoğu geçici personel, karşılaştırma oranlarından önemli ölçüde daha fazla ödeme aldı. Ancak bu sürecin şirket olarak benimsediğimiz yüksek standartlarla uyumlu bir şekilde yürütülmediği ortadadır. Kapsamlı bir inceleme yapıyoruz ve ekibin henüz ele almadığı tüm ödeme tutarsızlıklarını belirlemeye ve ele almaya kararlıyız ve bu alandaki uyum uygulamalarımızı gözden geçireceğiz. Kısacası, burada neyin yanlış gittiğini, bunun neden olduğunu anlayacağız ve düzelteceğiz."

Google çalışanlarına düşük maaş şoku

Google, gösterişli kampüsleri ve tam zamanlı çalışanlar için cömert avantajlarıyla tanınırken, aynı zamanda ikinci sınıf geçici işçi çalıştırıyor.

Raporda, şirketin ücret eşitliği yasalarına sahip ülkelerde 1000'den fazla geçici çalışanı olduğunu gösterdiği belirtiliyor. Geçici çalışanların "geçici" doğası sayesinde iki yıl boyunca düşük maaşlar ödenebiliyor. Rapora dahil edilen not, etkilenen çalışanlara olması gerekenden %12 ve %50 daha az ödeme yapıldığını gösteriyor.

Bloomberg, 2018'de Google'ın geçici işçi kullanımını ayrıntılı olarak şöyle anlatmıştı: "Yemek servisi yapıyorlar ve ofisleri temizliyorlar. Kod yazıyorlar, satış çağrılarını yönetiyorlar, personel alıyorlar, YouTube videolarını görüntülüyorlar, sürücüsüz arabaları test ediyorlar ve hatta tüm ekipleri yönetiyorlar."