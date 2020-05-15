Google Çalışanları Google Pixel 4'ten Memnun Kalmadı

Google tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Pixel 4 ve Pixel 4 XL sunduğu özellikler ve rekabetçi fiyatları ile pek çok kullanıcının ilgisini çekmişti. Buna karşın yeni modeller, geliştirme sürecinin parçası olan iki çalışanın beklentilerini karşılamamış gibi gözüküyor. Google Pixel 4 ailesini beğenmeyen iki kilit çalışan şirketten ayrılma kararı aldı.

Google Pixel 4 Modellerini Beğenmeyen İki Çalışan Şirketten Ayrıldı

Google'da çalışan Mario Queiroz ve Marc Levoy, Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin uğradığı başarısızlıkların ardından şirketten ayrılma kararı aldı. Söz konusu iki ismin geliştirme sürecinde cihazın özelliklerinden memnun olmadığı ve pek çok şeyin değiştirilmesini istedikleri belirtiliyor.

Pixel 4 serisinin Pixel 3 serisine kıyasla daha az satması ise bardağı taşıran damla oldu.

Mario Queiroz, 2005 yılından bu yana şirkette çalışıyordu ve 2010 yılında tanıtılan Nexus One modelinden bu yana şirketin akıllı telefon geliştirme sürecinin ve lansmanların aktif parçası oldu. Marc Levoy ise Pixel modellerinde yakalanan başarılı kameraların arkasındaki isim olarak tanınıyor. Kendisi hesaplamalı fotoğrafçılık alanındaki uzmanlığı ile bilinmekte.

Yayınlanan raporlar ve dilden dile dolanan söylentiler geliştirme sürecinde yer alan diğer personellerin de söz konusu modelden memnun olmadıklarını işaret ediyor. Nitekim ekibin lansman öncesi heyecanının fark edilebilir seviyede düşük olduğu, coşkulu bir ruhun olmadığı gözlere çarpmıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.