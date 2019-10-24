Google Çalışanlarını Gizlice İzliyor Olabilir

Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru olan Google, gizlilik konusu ile gündeme geldi. Google'ın yeni aracı hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Google çalışanları şirketin gizliliği ihlal ettiğini öne sürmekte.

Google geçtiğimiz günlerde toplantıları tespit edebilen dahili kullanım için bir araç kullanmaya başladı. Google sessiz sedasız çalışanların bilgisayarlarında kurulu olan Google Chrome tarayıcısına bir eklenti yükledi. Çalışanlar birkaç gün sonra bu eklentiyi fark etti.

Google çalışanları bu yeni aracın gizliliği ihlal ettiğini söylemekte ve aracın casus yazılım olduğunu düşünmekte. Google çalışanlarını gizlice izliyor olabilir. Google konu hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı. Konu yabancı basında büyük yankı buldu ve tüm Google çalışanları bu aracı konuşmaya başladı.