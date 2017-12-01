Google, Çalışmak için En İyi Şirket Seçildi

Google için çok da iç açıcı bir yılı geride bırakmıyor olsak da Google çalışanlarının memnun olduğunu söylemek gerek. Teknoloji devi 2017 yılının 'çalışılacak en iyi 50 şirket' listesinde adını zirveye yazdırdı. İş dünyası hakkında araştırmalar yürüten Comparably sitesi tarafından hazırlanan şirket sıralamalarında, Ocak ayından bu yana çalışanlar anketlere anonim olarak katılıyordu.

Çalışmak için en iyi şirketler sıralamasında Google’ı Facebook, Salesforce, LinkedIN, Netflix ve Amazon takip etti. Comparably ayrıca ‘kadınlar için iyi şirketler’ ve ‘ırksal çeşitlilik için en iyi şirketler’ sıralamaları da hazırladı. Dev şirketler tüm bu listelere adını yazdırmayı başardı. Ancak Google’ın ‘kadınlar için en iyi şirketler’ listesinde geri kalması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu sıralamada Google ilk 10’a giremezken, ırksal çeşitlilik sıralamasında da altıncı sırada kendine yer buldu.

İşte Comparably tarafından hazırlanan ‘çalışmak için en iyi şirketler’ sıralamasının tamamı:

1. Google, Mountain View, CA

2. HubSpot, Cambridge, MA

3. Facebook, Menlo Park, CA

4. Salesforce, San Francisco, CA

5. Cornerstone OnDemand, Santa Monica, CA

6. Indeed, Austin, TX

7. LinkedIn, Mountain View, CA

8. Intuit, Mountain View, CA

9. Netflix, Los Gatos, CA

10. Zillow, Seattle, WA

11. Amazon, Seattle, Washington

12. VMware, Palo Alto, CA

13. Adobe, San Jose, CA

14. T-Mobile, Bellevue, WA

15. Vertafore, Denver, CO

16. Microsoft, Redmond, WA

17. Zendesk, San Francisco, CA

18. Apple, Cupertino, CA

19. Insight Global, Atlanta, GA

20. Jive Communications, Orem, UT

21. Workfront, Lehi, UT

22. Golden Hippo Media, Woodland Hills, CA

23. Pegasystems, Cambridge, MA

24. Pluralsight, Farmington, UT

25. Slack, San Francisco, CA

26. HCA Holdings, Nashville, TN

27. Workday, Pleasanton, CA

28. Red Hat, Raleigh, NC

29. PepsiCo, Purchase, NY

30. Cisco, San Jose, CA

31. ZipRecruiter, Santa Monica, CA

32. GoDaddy, Scottsdale, AZ

33. Liberty Mutual Insurance, Boston, MA

34. Airbnb, San Francisco, CA

35. Costco, Issaquah, WA

36. Atlassian, San Francisco, CA

37. NVIDIA, Santa Clara, CA

38. SAP, Newton Square, PA

39. Nike, Beaverton, OR

40. Capital One, McLean, VA

41. Starbucks, Seattle, WA

42. Kaiser Permanente, Oakland, CA

43. Riot Games, Los Angeles, CA

44. Quicken Loans, Detroit, MI

45. Box, Redwood City, CA

46. Chegg, Santa Clara, CA

47. Pinterest, San Francisco, CA

48. TripAdvisor, Needham, MA

49. Petco, San Diego, CA

50. GE Digital, San Ramon, CA