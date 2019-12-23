Google CEO'su Ne Kadar Maaş Alıyor?

Geçtiğimiz günlerde çatı şirket Alphabet'in de başına geçen Google CEO'su Sundar Pichai ne kadar maaş alıyor? Merak edilen detay açıklandı.

Google CEO'su Ne Kadar Kazanıyor?

Alphabet ve Google şirketlerinin yöneticiliğini üstlenen Sundar Pichai yapılan açıklamaya göre 2 milyon dolar / yıl maaş ile ücretlendiriliyor. Ancak bilinenin aksine bu şirketlerden edindiği tek kazanç bu değil. Pichai aynı zamanda 120 milyon dolar değerinde hisse ile ödüllendirilecek. Performansına göre 90 milyon dolar değerinde ek hisse de alabilecek.

Güncel olarak 931 milyar dolar değeri ile dünyanın en değerli birkaç şirketinden birisi olan Google, yeni yönetici ile birlikte hızlı bir ivme kazanmayı hedefliyor.

Ne Olmuştu?

Larry Page ve Sergey Brin aldıkları şaşırtıcı karar ile birlikte bir anlamda emekli olmaya karar vermişlerdi. Alınan bu karar sonrası Google ve çatı şirket Alphabet'in başına Sundar Pichai'nin geçeceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tamamlanan devir işleminin ardından şirketler şu an Pichai'nin yönetiminde bulunuyor.