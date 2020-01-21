Google CEO'su Yapay Zeka için Endişeli: "Hükümetler Önlem Almalı"

Geçen ay Alphabet CEO'su olarak atanmasından bu yana ilk büyük halka açık hareketinde bulunan Google CEO'su Sundar Pichai, yapay zeka kullanımının kontrol edilmesi gerektiğine inanıyor.

Yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden Google'ın yöneticisi olan Pichai, Financial Times'da "yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğini" açık bir şekilde bildiren bir yazı yayınladı. CEO deepfake gibi tehlikeli bir teknolojinin ve “yüz tanımadaki baskıcı kullanımlarının” endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

"Bizim gibi şirketler sadece gelecek vaat eden yeni teknolojiler inşa etmemeli. Buna ek olarak bu teknolojilerin piyasada nasıl daha etkili ve verimli şekilde kullanılacağına da karar vermeli. Teknolojinin iyilik için kullanıldığından ve herkes tarafından kullanılabilir olduğundan emin olmak bizim için görev olmalıdır. Yapay zekanın düzenlenmesi gerektiği sorusuna ek olarak ona nasıl yaklaşılacağımızı da bilmeliyiz."

Google, 2018 yılında ahlaki değerleri ana hatlarıyla belirten yapay zeka ilkelerini yayınlamıştı. Hatta şirketin ABD ordusu için yapay zeka geliştirdiği iddialarından dolayı büyük bir tepki gösterilmiş ve Google bu yönergeleri yayınlamak zorunda kalmıştı. Şimdi ise şirket CEO'su firmalarının uyması gerektiği yapay zeka kontrolünden bahsediyor.

"Yapay zeka milyarlarca yaşamı iyileştirme potansiyeline sahip ve en büyük risk ise bunu yapamayabilir. Herkesin yararına olacak şekilde geliştirilmesini sağlayarak gelecek nesillere teknolojinin gücünü aktarabiliriz."