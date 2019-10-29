Google CEO'sunun Ses Kaydı Sızdırıldı: Çalışanlar Memnun Değil

Washington Post'un haberinde yer alan bir iddiaya ve Google'ın toplantısından sızan videoya göre, CEO Sundar Pichai, çalışanların yönetime olan güvenini sağlamada sorun yaşandığını belirtiyor.

Çalışanlar için haftalık olarak yapılan ve TGIF adı verilen bir toplantı sırasında Google CEO'su Sundar Pichai'nin endişeleri basına sızdı. Güven kırılmasına neden olan şeyi anlamaya çalıştığını ve geliştirmek için neler yapabileceğini ifade eden Pichai, çalışanların Google’ın ABD ordusu için gerçekleştirdiği projeden ve Çin için sansürlü arama motoru konusunda rahatsız olduğunu söylüyor.

Uzun süredir devam eden işçi protestolarından sonra CEO'nun endişe içerisinde olmasının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl 20 binden fazla Google çalışanı, şirketin iddia edilen cinsel taciz ve suistimal iddiasını protesto etmek için ofislerinden ayrılmıştı. Ayrıca altı ay sonra da bu grevi devam ettirmek için oturum düzenlemişlerdi.

Google, Çalışanlarını Gizlice Takip Ediyor İddiası

Aynı zamanda bu hafta içerisinde Google, çalışanların protesto gösterileri düzenleme ve işçi haklarını tartışma çabalarını takip eden bir araç geliştirmekle suçlandı. Teknoloji devi bu iddiayı yalanladı ve geliştirilen aracın takvimler ve etkinliklerle ilişkili spam’larla mücadele etmek için oluşturulduğunu aktardı.

Google Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Karan Bhatia da Trump’ın seyahat yasağını savunan eski İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor’un işe alınmasına ilişkin endişelerinden bahsediyor. Bhatia, şirketin Taylor ile sınır meseleleri üzerinde çalışmayacağını ancak terörle mücadele ve ulusal güvenlik konusunda anlaştığını belirtti.