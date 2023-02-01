Google'dan ChatGPT'ye Rakip Geliyor!

CNBC'ye göre Google çalışanları, OpenAI teknolojisine rakip olmak amacıyla birkaç potansiyel ChatGPT rakibini test ediyor. New York Times'ın önceki bir haberinde Google CEO'su Sundar Pichai'nin "kırmızı kod" ilan ettiği ve bu yıl en az 20 yapay zekâ destekli ürünü tanıtabilmek için yapay zekâ gelişimini hızlandırdığı belirtilmişti.

Şimdi CNBC, Google'ın LaMDA konuşma teknolojisini kullanan "Apprentice Bard" adlı bir sohbet robotu da dâhil olmak üzere şirketin üzerinde çalıştığı birkaç ürün hakkında daha fazla detay paylaştı.

Görünüşe göre, Google yönetimi LaMDA ekibinden ChatGPT rakibi üzerinde çalışmaya öncelik vermelerini istedi ve onlara bunun diğer tüm projelerden öncelikli olduğunu söyledi. Apprentice Bard'ın ChatGPT gibi göründüğü ve çalıştığı, kullanıcının bir metin kutusuna bir soru ya da istem yazıp ardından yazılı bir yanıt alabildiği bildiriliyor.

CNBC, botun yanıtlarının son olaylardan bilgiler içerdiğini kanıtlayan örnekler gördüğünü söylüyor. Bu kesinlikle ChatGPT'nin yapamayacağı bir şey çünkü ChatGPT, 2021'den sonra olan herhangi bir şey hakkında yalnızca sınırlı bilgiye sahip.

Google'ın Yapay Zekâsı Güncel Verileri de Kapsayacak

Yine de Google'ın yapay zekâsı hakkında da dikkatli olmak gerekiyor çünkü hatırlayacak olursanız Google'ın LaMDA teknolojisi, duyu kazandığını iddia eden eski bir şirket mühendisinin kovulmasına neden olmuştu.

Google'ın ayrıca soru ve cevap formatını kullanan yeni bir arama sayfasını test ettiği bildiriliyor. Deneysel ana sayfada, arama çubuğunun altında "Kendimi şanslı hissediyorum" yerine beş potansiyel soru seçeneği yer alıyor. Kullanıcı sorgusunu yazdıktan sonra sayfa gri baloncuklar içinde insan benzeri yanıtlar üretiyor. Bu yanıtların altında önerilen takip soruları, ardından da bağlantılar ve başlıklar içeren tipik arama sonuçları yer alıyor. Buna ek olarak Alphabet, bulut birimi altında "Atlas" adlı bir proje üzerinde çalışıyor. CNBC bu projenin ne olduğuna dair ayrıntı vermese de, bunun Google'ın "kırmızı kod" çalışmalarının bir parçası olduğu bildiriliyor.

Bu noktada Google'ın hangi projelerinin halka açıklanacağı ve kullanıma sunulacağı belli değil. Google yapay zekâ şefi Jeff Dean, şirketin ChatGPT'ye rakip olacağı yapay zekâ üzerine tartışmak için yapılan bir toplantıda çalışanlara "küçük bir startup'tan daha muhafazakar" hareket ettiklerini söyledi. Ne de olsa insanlara yanlış bilgi vermek Google gibi tanınmış bir şirket için çok daha büyük bir etki yaratacak. Nitekim The Times daha önce teknoloji devinin arama sohbet robotunun geliştirilmesi söz konusu olduğunda güvenlik, doğruluk ve yanlış bilgilerin engellenmesine öncelik verdiğini söylemişti. Microsoft'un ChatGPT'nin teknolojisini bu Mart ayında Bing'e dâhil edeceğine dair haberler doğruysa yakın gelecekte Google'ın arama sohbet robotunu da göreceğiz.