Google'dan ChatGPT'ye Rakip: Sparrow

Yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, dünyayı sallamaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla popülerlik kazanan sohbet botuna karşı rakipler de geliştiriliyor. Uzun bir süredir yapay zeka alanında çalışmalar yürüten Google'ın alt şirketi DeepMind'ın CEO'suna göre yakın zamanda özel test için açacakları sohbet botu, ChatGPT'den çok daha güçlü.

DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Time'a verdiği röportajda Sparrow isimli kendi sohbet botlarının 2023 yılı içerisinde özel beta sürecine gireceğini açıkladı.

Sparrow, ChatGPT'den Daha Güvenli Olacak

ChatGPT, şu an itibarıyla kod yazmaktan kompleks bilim argümanlarına cevaplar üretmeye kadar neredeyse her türlü isteği yerine getirebiliyor. Ancak bu yazılımın direkt olarak insanlar tarafından yazılmış internet kaynaklarından beslendiği göz önüne alındığında, olası hataların da ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Öte yandan sohbet botunun algoritmasında veya sorulan sorularda yaşanan herhangi bir sorun, istenen metnin veya kodun doğru şekilde çıkmamasına sebep olabiliyor. DeepMind, yapay zeka konusunda ChatGPT'yi yaratan OpenAI ekibinden çok daha tecrübeli olsa da olası hata faktörleri sebebiyle bir süredir sohbet botlarına karşı mesafeli durduklarını açıkladı.

Ancak yakın zamanda yapılan geliştirmelerle sayesinde ChatGPT kadar iyi bir şekilde sohbet edebilen bir yapay zekanın, ekstra olarak kaynak belirtme özelliğiyle birlikte kullanıma sunulacağı açıklandı.

İlk yapılan testlerde Sparrow'un isteklere karşı verdiği yanıtların %78'inde kaynaklara dayanan kanıtlar sunabildiği gözlemlendi. DeepMind ekibine göre Sparrow, yalnızca bilgileri harmanlayan bir yapay zeka olmak yerine ahlaki zeka, kaynak gösterme ve yüksek doğruluk gibi yeteneklere de sahip olacak.