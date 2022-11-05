Google Chrome'a 3 Yeni Önemli Özellik Ekleniyor

Google, Chrome'a ​​her zaman yeni özellikler getiriyor ancak bunların hiçbiri bu ay gelecek olan üçü kadar etkili değil. Geçen hafta Google, şu anda beta sürümünde olan Chrome 108'e gelen büyük özelliklerin tümünü ayrıntılandıran bir blog yazısı yayınladı.

İlk yeni özellik, alışveriş sezonu için mükemmel bir şekilde zamanlanmış. Neredeyse her perakendeci bu ay Black Friday indirimi yapacak ve bir ürün için en iyi fiyatı bulmaya çalışmak zor olabilir. İşte burada Chrome'un yeni fiyat izleme aracı devreye giriyor.

Bir Ürünün Fiyatını Takip Etme

Özelliği kullanmak için herhangi bir çevrimiçi mağazayı ziyaret edin ve fiyatını araştırmak istediğiniz ürünü bulun. Bu ürünü takip etmeye başlamak için adres çubuğundaki yeni "Fiyatı Takip Et" seçeneğine tıklayın. Bu ürünün fiyatı değişirse artık bir e-posta alacaksınız. Ayrıca adres çubuğundaki Fiyatı Takip Et'i ve ardından "Takibi Bırak"ı tıklayarak ürünün takibini istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Arama Sonuçlarını Karşılaştırma

Chrome bu özelliğin yanı sıra artık yan panelden arama sonuçlarını karşılaştırmanıza da olanak tanıyor. Google'da herhangi bir şey arayın ve ardından bir sonuç seçin. Artık adres çubuğunun sağ tarafında Google'ın G logosuna benzeyen bir seçenek görmelisiniz. Yan panelde aramayı açmak için üzerine tıklayın. Artık geri düğmesine hiç basmadan arama sonuçları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu özellik, Chrome'un 107.0.5304.88 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız zaten mevcut durumda.

Kayıtlı Şifreleri Senkronize Etme

Son olarak, kayıtlı şifrelerinizi Chrome'daki masaüstü bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız arasında artık senkronize edebilirsiniz. Mobil cihazınızda Chrome'u açın, sağ alt köşedeki üç noktaya dokunun, Ayarlar menüsünü açın ve Senkronizasyonu Aç'a dokunun. Bir sonraki sayfada evet seçeneğine tıklayın ve artık şifrelerinizi cihazlarınız arasında görebileceksiniz.