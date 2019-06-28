Google Chrome 5 Milyar Yüklemeye Ulaşarak Tarihinin Rekorunu Kırdı

Dünya üzerindeki neredeyse herkesin Google Chrome indirdiğini söylemek artık abartı değil. Play Store üzerinden alınan son bilgilere göre, Google Chrome 5 milyar indirme rakamına ulaştı. Gmail, YouTube, Google haritalar ve Google arama gibi birçok hizmet de Dünya nüfusu ile eşleştirilebilir düzeyde kullanılır olmaya başladı. İşte haberimizin detayları.

Arama motorları içerisinde en fazla dikkat çekeni ve sistemlisi olarak bilinen Google Chrome, uzun bir süredir Android cihazlarından kurulu olarak geliyor. Bu durum her ne kadar 5 milyar indirilme sayısını etkilemiş olsa bile, tek neden değil. Google arama sonuçlarını herkes önemsediği için Google Chrome da yüksek indirme rakamına ulaşabiliyor.

Google Chrome sayısız güncelleme yaptı

Her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüz dünyasında, Google Chrome bu trendi yakalayabilmek için düzenli olarak güncelleme yapıyor. En son 2019 yılında karanlık tema gibi ilginç özellikler de deneyen platform, böylece yeniliklere açık olduğunu göstermek istiyor.

Android ekosistemi; Firefox ve Opera ile uyumlu olmasına rağmen bazı sistemsel uyuşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Ancak Google Chrome, yine aynı şirkete ait olduğu için Android ile son derece uyumlu bir şekilde çalışabilen tarayıcılar arasında ilk sırada.

Google Chrome ile ilgili bahsedilecek son istatistik de, sekme sayısı ile ilgili. Uygulama bugüne kadar 20 trilyon sekme açılmasını sağlamış. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Google Chrome gerçekten de kırılması çok zor bir rekora imza attı.

Peki sizce de Google Chrome işlevsel çalışıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.