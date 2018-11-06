Google Chrome 71 ile Kötü Amaçlı Reklamlar Tarihe Karışacak

Google, aralık ayında yayınlayacağı yeni Chrome güncellemesi ile kötü amaçlı içerik barındıran sitelerdeki tüm reklamları engelleyecek.

Google’ın popüler tarayıcı servisi Chrome, kullanıcılara çok daha güvenli bir internet deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

İnternet devi, Chrome 71 sürümüyle “Kötüye Kullanım Deneyimleri” olarak adlandırdığı şeyleri barındıran web sitelerini cezalandıracak. Söz konusu siteler Google tarafından kara listeye alınacak ve tüm reklamları engellenecek.

Şirketin “Kötüye Kullanım Deneyimleri” olarak tanımladığı şeyler arasında, sistem hata iletileri adı altında gizlenen reklamlar ve tıklandığında kimlik avına yol açan sahte reklamlar gibi daha birçok rahatsız edici içerik bulunuyor. Google, aralık ayında yayınlayacağı Chrome 71 ile yanıltıcı tüm reklamların önüne geçmeyi hedefliyor.

Hem masaüstü hem de mobilde dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı olan Chrome, halihazırda pop-up tarzı sayfaları ya da siteye girdiğinizde otomatik oynatılan videoları engelliyor, ancak bu önlemler yanıltıcı ve kişisel verileri tehlikeye atan reklamları önlemek için yetersiz kalıyordu. Chrome 71 ise kanayan bu yaranın kapanmasını sağlayacak.

Site sahipleri, Google’ın Rahatsız Edici İçerik Raporlama aracını kullanarak, sitelerinin rahatsız edici içeriğe sahip olup olmadığını kontrol edebiliyor. Site sahiplerine sorunlu reklamları düzeltmek için 30 günlük bir süre vereceğini belirten şirket, gerekli adımı atmayan siteleri kara listeye alacak ve tüm reklamlarını engelleyecek.