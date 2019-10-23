Google Chrome 78 ile iOS ve Android, Karanlık Mod Desteğine Kavuştu

Google'ın tarayıcısı Google Chrome güncellendi. Chrome 78, birçok yenilikle birlikte geliyor. Bu yeniliklerin başında ise iOS ve Android için karanlık mod yer alıyor.

Dünya'nın en çok kullanılan tarayıcılarından birisi olan Google Chrome, 78 sürüm numaralı güncellemesi ile beraber kullanıcıların beğenisine sunuldu. En gelişmiş ve en çok özelliğe sahip tarayıcılardan birisi olan Google Chrome, yenilikler ve güncellemeler almaya devam ediyor. Chrome 78 güncellemesi ile beraber iOS ve Android cihazlardaki Chrome uygulamasına karanlık mod desteği geldi. Artık geceleri tarayıcıda daha rahat dolaşabileceksiniz. Ancak iOS'ta bu özelliğe sahip olmanız için iOS 13 kullanıyor olmanız gerekiyor.

Bunların yanında iOS kısmında kullanıcılar artık yer imleri, okuma listesi ve son sekmeler gibi sekmeleri kart olarak görebilecekler. Aynı zamanda kullanıcılar isterlerse uygulamaya kredi kartlarını da kaydedebilecekler. Tabii iOS 13 kullanıyorlarsa. Masaüstü uygulamasında ise yeni görseller ve daha kolay kullanımlı sekmeler getirilmiş. Tüm bunlara ek olarak birçok hata düzeltmesi de güncellemede mevcut.

Android ve iOS'ta Karanlık Mod'u Aktif Etmek!

Öncelikle baştada söylediğimiz gibi cihazlarınızın güncellemeye uyumlu olması gerekiyor. Bundan sonraki işlem iOS veya Android işletim sistemine sahip cihazınızda Google Chrome uygulamasını güncellemek. Bu işlem Google Play Store veya App Store üzerinden yapılabilir. Güncellemeden sonra uygulamanın Ayarlar kısmından Tema'yı değiştirebilirsiniz.