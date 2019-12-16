Google: Chrome 79 Sürümünü Hemen Silin!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google, mobil platformlar için yayınladığı yeni Google Chrome versiyonu için beklenmedik bir açıklama yaptı. Google, Android kullanıcılarından Chrome 79 sürümünü silmelerini istedi.

Google Chrome 79 sürümünün yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı, Android telefonlarında bazı verilerin kaybolmaya başladığını gördüler. Özellikle WebView altyapısı kullanarak çalışan uygulamalardaki bazı verilerin Chrome 79 sebebiyle silindiğini gören Android kullanıcıları, durumu Google’a bildirdiler.

Google ise yaptığı açıklama ile uygulamaların depolamalarında devreye giren WebSQL ve localStorage’in, Google Chrome 79 sürümünde devreye girmediğini dile getirdi. Bu sebeple bazı uygulamaların telefonlardan veri sildiğini kullanıcılarına bildirdi.

Google, Chrome 79 sürümü sebebiyle yaşanan aksaklığın nasıl giderileceği konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söylerken, Android kullanıcılarının problem yaşamamaları için yeni Chrome güncellemesini silmelerini istedi.