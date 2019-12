Google Chrome 79 Yayınlandı, Hesaplarınızı Çaldırmamak İçin Güncelleyin!

Google Chrome 79 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte veri sızıntısı ve kimlik avı dolandırıcılığına karşı kullanıcılar uyarılacak. Veri sızıntılarının günden güne arttığı günümüzde güncelleme büyük önem taşıyor.

Windows, Mac, Android, iOS tüm platformlarda en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome 79 sürümüne güncellendi. Yeni sürümde çevrimiçi güvenlik ve gizliliği artıran önemli geliştirmeler mevcut.

Kullanıcılar artık sitelere giriş yaptıklarında bilgileri sızdırıldıysa bir uyarı alacaklar. Parola denetimi yeni bir özellik değil, uzun süredir Chrome’da mevcuttu ancak artık dahili olarak var; ayrı bir tarayıcı eklentisi kurmak veya parola denetim aracını kullanmak gerekmiyor. Tabii ki veri sızıntılarına karşı uyaran 1Password gibi parola yönetim araçları veya Have I Been Pwned? gibi siteler de geçerliliğini yitirmiş oldu. Yeni işlev tarayıcının senkronizasyon ayarlarından kontrol edilebiliyor. Bu noktada Google’ın parolaların kopyalarını güçlü bir şekilde şifreleyerek sakladığını, şifre eşleştirmesi için özel bir teknik kullandığını belirtmek gerek. Parola uyarıları yanında kimlik avı koruması da geliştirdi. Artık kullanıcılar gerçek zamanlı olarak takip ediliyor. Google, her 30 dakikada bir güncellenen dolandırıcılık siteleri listesini kullanıyordu ancak kullanıcıların bilgilerini çalan sitelerin adresleri daha doğrusu alan adları çok hızlı değiştiğinden koruma tam manasıyla sağlanamıyordu. Yeni gerçek zamanlı korumayla kimlik avı uyarıları daha sık yapılacak.

Google Chrome 79 sürümle çoklu profil desteği de geliştirildi. Birden fazla profil kullananlar veya PC’lerini başkalarıyla paylaşanlar tarayıcıda hangi profilin aktif olduğunu daha rahat anlayabilecek, parolaların yanlış profile kaydedilmesi sorunu yaşanmayacak. Unutmadan, yeni özellikler ilerleyen haftalarda yavaş yavaş kullanıma açılacak.