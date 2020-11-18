Google Chrome 87 Çıktı: Chrome 87 Yenilikleri Neler?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Google Chrome yeni güncellemesini yayınladı. Google Chrome 87 ile gelen yenilikleri neler? Google Chrome 87 yenilikleri hakkında detayları bir araya getirdik.

Google Chrome 87 Yenilikleri

Google, Chrome 87'nin piyasaya sürülmesiyle popüler tarayıcısına daha sağlam güncellemeler ekledi. Chrome 87, yepyeni bir PDF görüntüleyici, daha fazla performans güncellemesi ve Chrome OS için yeni duvar kağıtları içeriyor.

Chrome 87'deki en önemli görsel değişikliklerden biri PDF'lerle ilgili. Yerleşik PDF görüntüleyici uzun zaman sonra yeni tasarımı ile karşımıza çıktı. Yeni PDF görüntüleyici, tüm sayfaların önizlemesini gösteren bir kenar çubuğu içeriyor. Yakınlaştırma düğmeleri artık bir döndür düğmesi ve "Sayfaya Sığdır" seçeneğiyle birlikte ekranın üst kısmında yer alıyor. Menü ayrıca sayfaları yan yana görüntülemek için yeni bir seçenek içermekte.

Çok sayıda sekmeyi açık tutmayı seviyorsanız, bazen istediğinizi bulmak zor olabilir. Chrome 87, durum çubuğunda tüm açık sekmelerin bir listesini görmenizi sağlayan bir ok simgesi sunuyor. Bu liste, tüm Chrome pencerelerini içeriyor ve bunlar arasında arama yapılabiliyor. Bu özellik ilk olarak Chromebook'larda ve Chrome OS'de kullanılacak. Google özelliğin "yakında" masaüstü platformlarına da geleceğini söylüyor.

Google, bazı yeni duvar kağıtlarıyla Chrome OS'de işleri biraz yeniliyor. Toplamda 30'dan fazla yeni duvar kağıdı bulunmakta. Video konferans, 2020'de inanılmaz derecede önemli hale geldi ve Chrome 87 bazı gelişmiş kamera araçları sunuyor. Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma yapmayı destekleyen bir kamera kullanıyorsanız, Chrome artık bu denetimlere erişebilmekte. Kamera üreticisinin yazılımını kullanmak yerine, kamerayı doğrudan Chrome'u kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Chrome Çok Amaçlı Adres Çubuğu, URL'leri girebileceğiniz ve arama yapabileceğiniz yer olarak öne çıkıyor. Chrome 87, Çok Amaçlı Adres Çubuğu'na "Chrome İşlemleri" adlı bir özellik ekledi. Örneğin arama çubuğuna "geçmişi sil" yazdığınızda geçmiş silme ekranı karşınıza açılacak.

Yeni Chrome 87 güncellemesini yüklemek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Chrome'un sağ kısmında yer alan üç noktaya tıklayın. Ardından ayarlar bölümüne basın ve Chrome hakkında kısmına gelin. Bu alanda tarayıcı otomatik olarak güncellemeyi cihaza yükleyecek.

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