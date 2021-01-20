Google Chrome 88 ile Zayıf Şifreler Tarihe Karışıyor

Google daha önce internet kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada şifre koruması da dahil olmak üzere birçok alanda birçok değişikliği içeren yeni bir güncellemenin geleceğini duyurmuştu. Google Chrome 88 ile şirketin daha önce duyurusunu yaptığı özellikler en nihayetinde web tarayıcısının kullanıcılarının deneyimine sunuldu. Yeni güncelleme sayesinde zayıf, tahmin edilmesi kolay parola sorunu da tarihin tozlu raflarına karışıyor.

Google Chrome 88 Neler Sunuyor?

Google, güncelleme ile ilgili bilgilendirmek için yayına aldığı blog yazısının özetinde aşağıda yer alan maddelere yer verdi.

Chrome artık Manifest v3 ile oluşturulan uzantıları destekliyor. Bu uzantılar artık Chrome’un web mağazasına yüklenebilir. Manifest v3, Chrome uzantılarını daha güvenli hale getiren ve performansı iyileştiren gizlilik odaklı yeni bir uzantı platformudur.

“aspect-ratio” olarak tanımlanan yeni bir CSS özelliği geldi. Bu özellik, herhangi bir ögenin boy oranının ayarlanmasına olanak tanıyor.

Performans optimizasyonu kapsamında alınan kararlardan bir tanesi, gizli sayfalarda zincirleme olarak başlatılan JavaScript zamanlayıcılarının büyük oranda kısıtlanması oldu. Bu hem pil kullanım oranını azaltma hem de CPU kullanım oranını azaltmada oldukça etkili olacak. Kullanıcılar böylece hem CPU hem de pil kullanımından tasarruf edebilecek.

Chrome Dev Summit’teki tüm videolar yayına alındı.

Google’ın yeni güncellemesindeki belki de en önemli yenilik, şifreleri eskisinden çok daha güvenli hale getiren zayıf şifre tespit etme aracı oldu. Chrome’a eklenen bu özellik, internet kullanıcılarının zayıf şifreleri çok daha kolayca tespit etmesine ve düzeltmesine imkân tanıyacak. Güncellemeyle birlikte web tarayıcısı bir şifrenin ne kadar zayıf olduğunu belirleyerek Chrome kullanıcısına daha güçlü bir şifre oluşturma konusunda bazı ipuçları vermeye başlayacak.

Zayıf şifreleri ele almaktan bahseden Google, yeni güncelleme ile birden çok kullanıcı adını ve şifresini tek bir yerde güncellemenin çok daha kolay hale geldiğini söyledi. Chrome’un masaüstü ve iOS sürümündeki ayarlar kısmında kullanıcılar kayıtlı tüm şifreleri yönetebilecek. Google bu özelliğin yakın bir zamanda Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin de deneyimine sunulacağını açıkladı.

Zayıf şifreleri tespit etmek için Chrome’un ayarlarından şifre yönetme bölümüne gidebilirsiniz. Bu bölümde tarayıcı size zayıf şifreler konusunda bir uyarı gösterecektir.