Google Chrome'a Karanlık Mod Geldi, Hemen İndirin!

Google, internet tarayıcısı Google Chrome'un yeni sürümünü Windows, Mac ve Linux için yayınladı. Google Chrome 74 sürümü, uzun süredir beklenen bir özellikle indirilmeye açıldı.

Windows ve Mac kullanıcıların favori web tarayıcılarından Google Chrome için yeni güncelleme yayınlandı. Chrome 74 sürümle gelen yenilikler, değişiklikler henüz Google tarafından açıklanmadı. Tarayıcıyı son sürüme yükselten kullanıcıların dikkatini çeken en önemli yenilik, karanlık mod oldu. Evet, bir süredir Google Chrome Windows sürümün karanlık mod desteği alacağı konuşuluyordu. Nihayet Chrome 74 ile beklenen dark mod özelliği geldi. Hali hazırda üçüncü parti eklentilerle mümkün olan siyah tema artık Chrome’un bir özelliği.

Google Chrome tarayıcıda karanlık modu aktif etmek için işletim sisteminin ayarlar menüsünde renkler altından varsayılan uygulama modu seçimini koyu olarak ayarlamak yeterli oluyor. Tarayıcı koyu modda iken arama çubuğu ve sekmeler dahil her şey siyaha bürünüyor. Karanlık mod dışında resim içinde resim (picture-in-picture) modunda birtakım iyileştirmeler, gizli gezinme modundayken değişikliklerin engellenmesi, klavye medya kontrolleri gibi ufak değişikliklerin yanı sıra güvenlik ve hata düzeltmeleri de içeriyor.