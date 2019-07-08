Google Chrome'a Oynat Butonu Geliyor

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından birisi olan Google Chrome'a yepyeni bir özellik geliyor. Görünüşe göre Google Chrome'a gelecek olan yenilik çok sevilecek.

Google Chrome'a Oynat/Duraklat Butonu Yolda

Google yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Çok yakında Google Chrome'da herhangi bir sekmeden videoyu duraklatabilecek ve oynatabileceksiniz. Şu anda Chrome Canary'de aktif olan oynat butonu geliştirmelerin ardından Google Chrome'da kullanıma açılacak.

Google Chrome'a gelecek olan yeni özelliği sizler için test ettik. Oynat butonu üzerinden kolayca videoyu duraklatabilir veya başka bir videoya geçiş yapabilirsiniz. Özelliği test ederken Chrome Canary'de sürekli olarak çökmeler yaşadık.

Google Chrome'a gelecek olan oynat butonunu test etmek oldukça basit. Yeni özelliği kullanmak isterseniz öncelikle Chrome Canary'yi bilgisayarınıza indirmeniz gerekmekte.

Chrome Canary'yi bilgisayarınıza kurduktan sonra boş bir sekme açıp "chrome://flags/" yazmanız ve açılan sayfada bulunan arama çubuğuna "Global Media Controls" yazıp enter tuşuna basmanız gerekmekte. Karşınıza çıkan pencereden yeni özelliği kolayca etkinleştirebilirsiniz.

Şu an geliştirilme aşamasında olan yeni özelliği tarayıcıda çökmeler yaşattığı için kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Sizler Google Chrome'a gelecek olan oynat butonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!