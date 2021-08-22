Google 2 Milyar Kullanıcıyı Etkileyen Chrome Açığı Tespit Etti

Google Chrome açığı tüm işletim sistemlerindeki kullanıcıları tehlikeye atıyor. Google tarafından keşfedilen yeni güvenlik açıklarına karşı güvende kalmak için okumaya devam edin.

Google Chrome dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcıya sahiptir ve web tarayıcı pazarında açık ara hakimiyeti bulunuyor. Ancak bu aynı zamanda onu bilgisayar korsanlarının ana hedefi haline getiriyor ve şimdi Google, iki ay içinde dördüncü acil güncelleme uyarısını yayınladı.

Google tarafından yayınlanan resmi bir blog gönderisinde, Chrome kullanıcılarını tüm büyük işletim sistemlerinde etkileyen güvenlik açıklarıyla birlikte Chrome'da yedi "yüksek" dereceli güvenlik tehdidinin keşfedildiğini açıkladı: Windows, MacOS ve Linux.

Google şu anda açıklar hakkında çok az bilgi paylaşıyor. ABD'li teknoloji devi, bu güvenlik açıklarının bilgisayar korsanlarına yayılmasını durdurmak ve kullanıcıların kendilerini korumaları için zaman kazanmak için bilgileri sınırlamaya çalışıyor.

Google'ın keşfettiği güvenlik açıkları yazdırma, uzantı, Type Confusion in V8, WebRTC ve ANGLE hizmetleri üzerinde. Peki ya Chrome'un omurgasını oluşturan bu teknolojiler nedir?

"Type Confusion in V8", Chrome'un kalbindeki açık kaynaklı JavaScript motorudur. "WebRTC" (Web gerçek zamanlı iletişim), tarayıcılar ve mobil uygulamalar arasında ses ve video akışı verilerini aktarmanıza olanak tanıyan bir teknolojidir. “ANGLE” (Yerel Grafik Katmanı Motoru) ise Google'ın açık kaynaklı, platformlar arası grafik motoru soyutlama katmanıdır.

Google Chrome açığından nasıl korunacağım?

Tarihsel olarak bunların tümü, bilgisayar korsanları tarafından hedefin bilgisayarının kontrolünü ele geçirmek için kullanılmıştı. Chrome'un en son zero-day hack'i yine bir V8 kusuruydu.

Bu yeni tehditlerle mücadele etmek için tüm Chrome kullanıcıları, Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında'ya gitmelidir. Linux, macOS ve Windows üzerindeki Chrome sürümünüz 92.0.4515.159 veya üzeri olarak listeleniyorsa güvendesiniz. Değilse, Hakkında ekranı tarayıcınızı güncellemenizi ve yeniden başlatmanızı isteyecek ve bunu hemen yapmalısın.

Üst düzey saldırılara yönelik düzeltmelerin genellikle keşfedilmelerinden sonraki günler içinde yayınlanması Google'ın takdirine kalıyor, ancak bunların etkinliği hala milyarlarca kullanıcının tarayıcılarını güncellemesine ve yeniden başlatmasına bağlı. Saldırılar günden güne artıyor ve bu, 2021'deki sekizinci zero-day Chrome hack'i oldu. Chrome'u her zaman güncel tutmak hayati önem taşıyor.