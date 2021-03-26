Google Chrome altyazı özelliği aldı. Yeni özellik sayesinde web tarayıcısının kullanıcılarının çoğunun yaşadığı erişilebilirlik sorunlarının da son bulması bekleniyor. Peki, Chrome'a eklenen yeni özellik hangi videolarda kullanılabiliyor ve Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Google Chrome Altyazı Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Dijital ortamın artık büyük bir bölümünü videolar oluşturuyor. Bu videoların yanı sıra podcast gibi ses üzerine kurulu bir yayın biçimi de bulunuyor. İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için videolara başvurmaya daha yatkın olsa da bazı kullanıcılar erişilebilirlik sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor.

İnternet kullanıcısı işitme sorunu yaşamasa dahi gürültülü bir ortamda söylenenleri duymakta zorluk çeken kullanıcılar olabiliyor. YouTube'un bu gibi sorunlara karşı uzun bir zamandır kullanıma açık bir şekilde tuttuğu otomatik altyazı oluşturma özelliği olsa da söz konusu video paylaşım platformunun haricinde kalan video oynatıcılar ve tarayıcı üzerinden oynatılan ses kayıtları için böyle bir özellik ne yazık ki bulunmuyordu.

Chrome'un yeni özelliğine kadar bunlar büyük bir sorun olarak görülüyordu. Tarayıcının aldığı yeni özellik ise internette gezinirken denk geldiğiniz videoların ve ses kayıtlarının çoğunu alt yazılı olarak görüntülemenize olanak sağlıyor.

Google'ın söz konusu özelliği duyurduğu blog yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Chrome canlı altyazı ile tarayıcınızda artık sesli medya ögeleri için otomatik olarak gerçek zamanlı altyazı oluşturabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında, video paylaşım sitelerinde, podcastlerde, radyo yayınlarında, Google Fotoğraflar gibi kişisel video kütüphanesinde, yerleşik video oynatıcılarında ve çoğu web tabanlı görüntülü ya da sesli sohbet hizmetinde çalışır."

Google Chrome Canlı Altyazı Nasıl Kullanılır?

Yeni özelliğin şimdilik İngilizce dilinden başka bir dili desteklemediğini de belirtelim. Özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

İlk olarak tarayıcının güncel olduğundan emin olun.

Chrome'un sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

Bu seçenekten sonra sol tarafta birtakım seçenekler listelenecektir. Bu seçenekler içerisinden "Gelişmiş" seçeneğine tıklayın.

Gelişmiş seçeneğinin altında sıralanan seçenekler içerisinden "Erişilebilirlik" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada biraz aşağı inin ve "Erişilebilirlik" başlığının hemen altında yer alan "Canlı Altyazı" özelliğini etkin hale getirin.

Chrome'un yeni özelliği şu an yalnızca İngilizce dilini destekliyor. Tek dil desteğine benzer şekilde özellik sadece tarayıcının masaüstü sürümünde çalışıyor. Bu özelliği kullanmak için internete bağlı olmanız da gerekmiyor. AI (Yapay Zeka) destekli bu özelliğin Türkçe dil desteğinin kazanması ise biraz zaman alabilir.