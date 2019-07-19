Google Chrome'daki Açıkları Bulana 30.000 Dolar Ödül!

Google, popüler internet tarayıcısı Google Chrome’un güvenlik açıklarını bulan kişilere 30.000 dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı.

Google Chrome Güvenlik Açığı Ödül Programı (The Google Chrome Vulnerability Rewards Program), ilk kez 2010 yılında başlamıştı. O zamandan bu yana en az 8,500 rapor alan ABD’li şirket, 9 senelik süre zarfında 5 milyon dolardan fazla para ödülü verdi.

Chrome’u çevreleyen güvenlik kusurlarını bulan kişilere daha fazla ödeme yapacağını açıklayan Google, maksimum ödül tutarını 5.000 dolardan 15.000 dolara çıkardı. Ayrıca en yüksek ödül de 15.000 dolardan 30.000 dolara yükseldi.

Güncellenen yeni ödül miktarlarına göre, Sandbox veya dışındaki bir işlemde bellek arızası bulan kişiler, 5.000 dolar ile 15.000 dolar arasında para ödülü kazanabilecek. Ayrıca raporunuz "yüksek kalite standartlarında" değerlendirilirse, bu rakam 30.000 dolara kadar çıkabilecek.

Chrome ödül programı, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS10 v10.10 +, Linux, Android 4.4+, iOS 7+ işletim sistemlerinde çalışan Chrome ve Chrome OS sürümlerini kapsıyor.