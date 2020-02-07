Google Chrome’dan Yeni Güvenlik Önlemi Geliyor

Google Chrome, güvenli sayfalarda yer alan güvenli olmayan indirmeleri engellemeye başlayacak.

Google, güvenli olmayan internet siteleri ile ilgili yaptığı çalışmaların sonucunda, bu tarz internet sitelerinin varlığını büyük ölçüde engellemeyi başarmış durumda. Ancak tek sorun, internet sitelerinin güvenli olup olmaması değil. Güvenli bir internet sitesinden yapacağınız, güvensiz bir içerik indirme işlemi de sorun yaratıyor.

Google, HTTPS olan internet sitelerinden yapılan, HTTPS olmayan indirmeleri "karışık içerik indirmeleri" olarak adlandırıyor. Chrome, bugünden itibaren kullanıcıları bu tür indirmeler hakkında uyaracağını açıkladı. Aynı zamanda, web sitesi geliştiricilerinin, güvensiz olan bağlantılarını düzeltebilmelerine imkan tanımak için Haziran ayından itibaren, bu tarz bağlantılarla ilgili engellemeler getireceğini belirtti.

HTTPS Güvenilirliğin Garantisi Değil

Bir internet sitesinin HTTPS olması, sayfanın güvenli olduğunun bir göstergesi. Ancak yine de içerisinde bulunan resim, video, reklam, indirme linkleri gibi içeriklerin güvenli olduğunun garantisi değil. Sayfa HTTPS olsa bile, indirme bağlantılar HTTP üzerinden gelebilir ve bu da güvenli olmadıklarını gösterir.

Google Chrome bu tür güvenli olmayan indirmelere izin veriyordu. Ancak artık doğrudan güvenli olmayan indirmelerle ilgili önlemler alınacak. Chrome, bu indirmeleri direkt engellemek yerine, önce kullanıcılara uyarılar göndereceğini, güvensiz indirmelerin engellenmesi için adım adım ilerleneceğini belirtti.