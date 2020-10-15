Google Chrome'un Dinozor Oyununa Rakip Geldi: Vivaldia

Chromium tabanlı internet tarayıcısı olan Vivaldi, tarayıcıya yerleştirilmiş gerçek bir 80'ler arcade tarzı oyun olan Vivaldia'yı piyasaya sürdü. Vivaldia, Google Chrome'un dinazor oyununu andırıyor.

Dinazor Oyununa Rakip: Vivaldia Piyasaya Sürüldü

Vivaldi tarayıcının 3.4 sürümüyle birlikte gelen oyun, Windows, Max, Linux ve Android'de hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak oynanabiliyor. Oyuna ulaşmak için yapılması gerekenler oldukça basit.

Oyuna ulaşmak için Vivaldi'nin adres çubuğuna "vivaldi: // game" yazmanız gerekiyor. Aynı zamanda masaüstü ve Android'de tarayıcının başlangıç ​​sayfasındaki bir bağlantı aracılığıyla da erişim sağlanabiliyor.

İlk defa, gerçek bir 80'ler arcade tarzı oyunu doğrudan tarayıcıda oynayabileceksiniz. Oyun internete bağlanamadığınızda otomatik olarak görünmüyor ve ayrıca daha ayrıntılı piksel sanatı grafiklerinin yanı sıra ateş edebileceğiniz düşmanlara sahip. Oyun gamepad desteği de içermekte.

Google Chrome'un dinazor oyununa kıyasla Vivaldia daha gelişmiş ve iyi grafiklere sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim. Aşağıdan oyunun yayınlanan videosunu izleyebilir ve tasarımına göz atabilirsiniz.

Hemen aşağıda yer alan Vivaldi indir butonuna basarak Vivaldi internet tarayıcısını cihazlarınıza indirebilirsiniz ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. İndir butonuna bastıktan sonra indirme sayfasına yönlendirilmektesiniz ve indirme işlemini başlatmak için onay vermelisiniz. Böylece tarayıcı cihazınıza inmiş olacak.

Sizler Vivaldi'nin çıkartmış olduğu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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