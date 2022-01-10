Google Chrome Donma Sorunu Ortaya Çıktı: Nasıl Çözülür?

Google Chrome donma sorunu gün yüzüne çıktı. Çok sayıda kullanıcı, iPhone ve iPad Pro modellerinde popüler web tarayıcı uygulamasının donduğunu belirtti. Peki, kullanıcıların karşı karşıya kaldığı sorunun bir çözümü bulunuyor mu? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

iPhone ve iPad kullanıcıların bir kısmı internette gezinme ihtiyacını gidermek için Safari tarayıcısını kullanırken bazıları ise Google Chrome uygulamasını tercih ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devinin geliştirdiği web tarayıcısı, platformlar arası senkronizasyon desteği ve daha birçok özelliğe sahip.

Başarılı kullanıcı arayüzü ve gelişmiş özellikleri ile çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcı uygulaması, oldukça can sıkıcı bir sorun ile gündeme geldi. Çok sayıda iPhone ve iPad kullanıcısı, Google forumunda ve Reddit üzerinden karşılaştıkları sorunu dile getirdi.

Kullanıcılar, söz konusu uygulamayı açtıktan hemen sonra donma problemi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen sorunun Chrome 97 sürümünde yaşandığı ileri sürüldü.

Google Chrome Donma Sorunu Nasıl Düzeltilir?

İlk olarak uçak modunu aktif edin.

Cihazınızda yüklü olan Google Chrome uygulamasını açın.

Yeni sekme açın.

Ekranın alt kısmında yer alan "Keşfet" özelliğini dever dışı bırakın. Bunun için çark simgesine dokunmanız ve ardından açılan pencere üzerinden devre dışı bırakma seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Donma sorunu ile karşı karşıya kalan kullanıcılar, söz konusu problemi çözmek için kollarını sıvadı. Kullanıcıların bazıları Chrome uygulamasını silip yeniden yüklemeyi ve akıllı telefonu kapatıp açmayı denedi fakat bu yöntemler, sorunun çözülmesine yardımcı olmadı.

Bazı kullanıcılar, sorunun çözümünü buldu. Aktarılan bilgilere göre sorunu ortadan kaldırmak için ilk olarak cihazınızda yer alan uçak modunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Chrome uygulamasını açın. Yeni sekme sayfasının alt kısmında konumlanan "Keşfet" özelliğini devre dışı bırakarak problemi çözebilirsiniz.

Kullanıcıların bir kısmı ise farklı bir geçici çözüm buldu. Bu yöntemde ilk etapta mobil veriyi ya da Wi-Fi ağını kapatmanız gerekiyor. Cihazınız internet ağına bağlı değilken tarayıcı uygulamasını açın ve ardından internet ağını aktif hale getirin. Bu yöntemin Google Chrome donma sorunu çözümüne yardımcı olduğu belirtildi.