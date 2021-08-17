Google Chrome Gizli Sekme İçin Değişiklik Yolda!

Google Chrome gizli sekme özelliği yeniden ele alınıyor. Son zamanlarda birçok gizlilik endişesi ile gündemde tutulan şirketin web tarayıcısının senelerdir önemli bir parçası olmaya devam eden gizli modun görünüşünden çok gizlilik vurgusu üzerinde bir değişiklik yapılıyor.

Web tarayıcılarının olmazsa olmaz özelliklerinden biri haline gelen bu özellik, Google'ın web tarayıcısı Chrome'da "gizli mod" olarak biliniyor. 9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin gizli mod ile ilgili uygulamak istediği bazı planları var.

Chrome Canary'nin Android sürümünde görülebilecek değişiklik, Google'ın gizli pencere ile ilgili son değişikliği olacak. Chrome Canary'nin Android versiyonunu kullananlar, yeni değişikliği görmek için "chrome://flags" adresine gidebilir ve "Incognito New Tab Page" özelliğini etkin hale getirebilir.

İlk olarak TechDows tarafından bildirilen değişikliğin testine bu hafta başlandı. Yenilenmiş gizli yeni sekme sayfası varsayılan olarak devre dışı olduğundan kullanıcılar tarayıcı ayarlarına gitmeden değişikliği gözlemleyemiyor.

Dünyanın en popüler tarayıcısı olarak kabul edilen Chrome'un Android, Windows, Linux, Chrome OS ve MacOS sürümlerinin yakın bir zamanda söz konusu değişikliği görme fırsatı sunacağı düşünülüyor. Başka bir deyişle yapılan değişiklikleri Chrome'un normal versiyonunu kullananların da görmesi çok zaman almayacak.

Google Chrome Gizli Sekme Nasıl Ele Alındı?

"Artık gizli olarak göz atabilirsiniz. Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez" ibaresi kaldırıldı.

Gizli sekmede artık gizli modun ne yaptığı ve ne yapmadığı olmak üzere iki farklı bölüm bulunuyor. İkinci bölümde gizli modun ne tür özellikler sunmadığı belirtiliyor. Bunlar arasında web sitelerinin kullanıcı hakkında bilgi toplamasının önüne geçmediği gibi ifadeler bulunuyor.

"Üçüncü taraf çerezlerini engelle" butonu kaldırıldı. Bu buton etkinleştirildiğinde web sitelerinin kullanıcıları takip etmek için kullandığı çerezlerin kullanılmaması sağlanıyordu.

Değişikliğin gözlemlenebilmesi için kullanıcının flags bölümünden ilgili seçeneği etkinleştirmesinin gerektiğini ve güncelleme yayımlanana kadar ilgili sayfanın belirli değişikliklere uğrayabileceğini hatırlatmak gerekiyor.

Son değişikliğin şirketin aleyhine açılan toplu davaya bir yanıt olması muhtemel görünüyor. Şirketten web sitelerinin kullanıcılar hakkında bilgi toplamasına izin verdiği için 5 milyar dolarlık tazminat istenmişti.

Google Chrome gizli sekme için yapılan son değişikle web tarayıcısının neler yapabildiğini ve neler yapamadığının açıklanması bundan kaynaklı olabilir.