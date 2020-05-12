Google Chrome 12 Kişilik Grup Sohbetleri Yapılabilecek!

Google Chrome, bünyesine katacağı yeni görüntülü konuşma hizmeti ile Zoom'a rakip olmaya geliyor. Google Chrome grup sohbetleri özelliğinin detayları ise belli olmaya başladı.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından birisi olan Google Chrome, son dönemde popüler olan bir uygulamayı bünyesine katıyor. Karantina sürecinde insanlar evlerinde kalıyor. Ancak görüşme ihtiyacı hiç bitmiyor. Bu sürede Zoom ve Skype gibi uygulamalar tekrardan ün kazanırken, Google'da bu hareketliliğe katılmaya karar verdi.

Google Chrome Grup Sohbetleri özelliği geliyor

Özellikle ülkemizde oldukça yoğun kullanılan Zoom, son dönemlerde uygulamasına güncellemeler de getirerek verdiği hizmeti genişletmişti. Google'da bu savaşta geride kalmıyor ve internet tarayıcısına 12 kişilik görüntülü sohbet hizmeti sunuyor.

Google Duo adı verilen bu uygulama aslında daha önceden de vardı. Ancak web platformunda sadece 2 kişilik sohbetlere izin veriliyordu. Tabi bu durum Google Duo'nun Skype ve Zoom'dan farklı olarak sadece kişisel görüşmelere hitap etmesinden kaynaklanıyordu.

Bu tarz uygulamaların popülerleşmesi ile kendisini geliştiren Google Duo, artık hem mobil uygulamasında hem de web kısmında daha fazla özellik ve yenilik sunacak. Aynı zamanda Google Chrome'a da yeni bir soluk katacak. Bakalım Google Duo'nun kullanımı ne kadar artacak.