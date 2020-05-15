Google Chrome Güncellemesi Batarya Tüketimini Azaltacak!

Google, Chrome uygulamasının mobil cihazlardaki pil kullanımının azaltılması için çalışmaları başlattı. Artık Google Chrome, daha az batarya gücü tüketecek.

Günümüzde internet olmazsa olmaz diyebiliriz. Tabi internet tarayıcıları da bu konuda çok önemli. Keza internet tarayıcıları hem internet bağlantınızı sağlarken, hem de farklı hizmetler sunabiliyor. Google Chrome da bu hizmetleri sunan güçlü tarayıcılardan birisi. Ancak bilgisayar sürümündeki fazla RAM kullanımı, uygulamanın kullanıcı sayısını epey düşürdü. Yine de hala eli en güçlü olan tarayıcı olan Chrome, mobil uygulamasına yenilikler getiriyor.

Mobil cihazlar sık sık elimizde olduğundan dolayı bataryaları pek dayanmıyor. Tabi uygulama ayarları da batarya kullanımında çok önemli. Google, Chrome'un ayarlarını değiştirip yenilikler ekleyerek, Chrome'un artık daha az batarya tüketmesini sağlayacak.

Google Chrome batarya kullanımı

Aynı zamanda Google Chrome üzerinde çıkan zararlı veya sinir bozucu reklamlar engellenecek. Uygulama üzerinde arka planda çalışan ve cihaz performansını etkileyen hizmetler olduğunu söyleyen Google, Chrome'da artık bu gibi reklamlara veya hizmetlere yer vermeyecek.

Bu sayede pil tasarrufu sağlayacak olan Google, veri tasarrufunda da yol katedecek. Tabi veri tasarrufu için başka çalışmalar da yapılıyor. Yaz aylarında Google Chrome, tüm bu gelişmelere sahip olacak. Bakalım Google Chrome, pil kullanımını ne kadar azaltacak.