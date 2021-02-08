Her Ne Yapıyorsanız Bırakın ve Google Chrome'u Güncelleyin

Google Chrome kullanıcısı iseniz yeni çıkan güncellemeyi mutlaka cihazınıza kurun. Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından bir tanesi olan Google Chrome'da bir güvenlik sorunu yaşandığı ve bunun yeni güncelleme ile giderildiği aktarılıyor.

Google Chrome'daki Güvenlik Açığını Gideren Güncelleme Çıktı

Google genellikle yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri getiren yeni Chrome sürümleri yayınlıyor ancak bu sefer durum biraz farklı oldu.

En son çıkan güncelleme, potansiyel olarak tehlikeye atılmış veya zayıf parolaları değiştirmenize yardımcı olan yeni parola yönetim aracı gibi birkaç yeniliği içeriyor. Google, bilgisayar korsanlarının yararlanabileceği bir güvenlik sorununu da düzeltti.

Yaptığınız işi durdurmalı ve çıkan güncellemeyi yüklemelisiniz. Google Chrome'un 88.0.4324.150 sürümünün cihazınızda yüklü olduğundan emin olmalısınız.

Güncelleme, bilgisayar korsanlarının sıfır-gün (Zero-day) güvenlik açığı kapatıyor. Bu tür güvenlik açıkları çoğunlukla saldırı gerçekleşene kadar tespit edilmesi zor olan zafiyetler arasında bulunuyor. Zero-day saldırıları, saldırganın zafiyeti istismar etmesi ve zararlı yazılımı yaymasıyla gerçekleşiyor.

Bazı kişilerin bu güvenlik açığı yoluyla saldırıya uğramış olabileceği söyleniyor. Google, güvenlik araştırmacısı Mattias Buelens sorunu açıklamadan önce hatanın saldırılarda kullanıldığını doğruladı. Google hızlı bir şekilde harekete geçti ve sorunu çözdü.

Güvenlik açığını gideren Chrome güncellemesi Windows, Mac ve Linux için yayınlandı. Chrome'u güncellemek için sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın. Ardından "Ayarlar" bölümüne tıklayın. Son olarak da açılan ekrandan Chrome Hakkında bölümüne gelin. Bu kısımdan güncellemeleri kontrol edebilir ve yükleme işlemini yapabilirsiniz.

Microsoft, 28 Ocak tarihli bir raporda, saldırganların muhtemelen zero-day saldırısını Chrome'da kullandığını söyledi. Ancak Güney Koreli bir güvenlik şirketi, hack'te kullanılan bir Internet Explorer zero-day hatasına da dikkat çekti.

Bilgisayar korsanlarının bu saldırılarda kullandığı güvenlik açığının CVE-2021-21148 numaralı kapatılan açığa ait olup olmadığına dair hiçbir gösterge yok. Ancak son olayların art arda gelmesi, Google'ın benzer saldırıları önlemek için hızlı hareket etmiş olabileceğini gösteriyor.

Sizler Google Chrome'da ortaya çıkan güvenlik açığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.