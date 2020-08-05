Google, Chrome Kullanmanızı Hatırlatan Bildirimler Gönderecek

Android için Google Chrome'a hatırlatıcı bildirimler geliyor. Chromium tabanlı Microsoft Edge yüzünden Google artık hatırlatıcı bildirimler yoluyla daha fazla Android sahibini Chrome kullanmaya teşvik etmek istiyor.

9to5Google tarafından keşfedilen yeni Chrome bildirimlerine göre Google'ın Android'den başlayarak Chrome'dan ayrılanları geri kazanmaya çalıştığı tespit edildi. Bir dizi kod değişikliğine göre Android için Google Chrome hatırlatıcı bildirimler gönderecek .

Google Chrome hatırlatıcı bildirimler nedir?

Google şu ana kadar gönderilecek üç potansiyel bildirim dahil etti ve büyük olasılıkla Chrome'a ​​geri kazanmada hangi bildirimin etkili olabileceğini test ediyor. Google Chrome hatırlatıcı bildirimler dahilinde kullanıcılara gönderilecek mesajlar şu yönde:

Bugünün haberlerini okuyun. Chrome'daki ilgi alanlarınızla ilgili makaleler

%60'a kadar veri tasarrufu. Google Chrome'da Basit modunu kullanın

Google, Chrome'u öneriyor. %60'a varan veriden tasarruf edin aynı zamanda bugünün haberlerini okuyun