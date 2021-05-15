Google Chrome Hızını Arttıracak Özellik Geliştiriliyor!

Google Chrome hızı arttırma gibi çözüm yöntemleri arayanların sorununa değinen web tarayıcısının geliştiricileri, Chrome'u daha hızlı hale getirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Google'ın geliştirmeye başladığı özelliğin Chrome'un Windows, Linux ve MacOS sürümünün hızını şimdiki haline kıyaslsa önemli ölçüde arttırması bekleniyor.

Google Chrome Hızı Nasıl Arttırılacak?

Google şu anda web tarayıcısının Windows, Linux ve MacOS sürümünü hızlandıracak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Windows Latest tarafından aktarılan bilgilere göre Google, Chrome 92 sürümü ile masaüstü platformlarda ileri geri önbellek desteği sunmayı planlıyor.

Google, kullanıcıların geri veya ileri butonunu kullanarak gezindiği sırada sayfaların anında yüklenmesine olanak tanıyan özelliği ilk olarak geçen yıl web tarayıcısının Android versiyonunda kullanıma sunmuştu. Paylaşılan bilgilere göre Chrome 92 güncellemesinde Android'de sunulan özellik Windows, Linux ve MacOS'te de sunulacak.

Google Chrome'da bir sayfayı açıp kapatırsanız kaynak tasarrufu için önbellek temizlenir. Google yaklaşık iki yıldan beri kullanıcıların geri veya ileri butonlarına basması durumunda daha önce açık olan sayfaların daha hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlayacak özelliği test ediyor.

Yeni özellik kullanıma sunulduktan sonra daha önce ziyaret ettiğiniz bir sayfaya geri veya ileri butonlarını kullanarak giderseniz web tarayıcısı o sayfayı yeniden yüklemek yerine size sitenin önceden kaydedilmiş versiyonunu gösterir. Bu da doğal olarak web sitelerine daha hızlı erişmenizi sağlar.

Yeni özelliğin önümüzdeki aylarda Google Chrome'un MacOS, Linux ve Windows versiyonuna gelmesi bekleniyor. Şirket özelliği test etmek için "Origin Trial" yöntemini kullanmayacak. Bunu yapmak yerine özelliği kademeli olarak kullanıma sunacak.

Google, özelliğin Android'e kısa bir süre önce zaten geldiğini, şimdi de masaüstü platformlarda denemelere başlamak istediğini ifade etti. Şirketin planlarında şu anda Chrome 92 ile deneme süreci başlatmak ve özelliği önümüzdeki aylarda herkes için kullanıma sunmak var. Yeni özelliğin bütün Chrome kullanıcılarına ne zaman ulaştırılacağı ise en azından şimdilik belirsizliğini koruyor.

Google'ın Chrome hızını arttırma çalışmalarının yanı sıra kullanıcıların sitenin adresini kopyalamasına, QR kodu oluşturmasına ve sekmeyi başka bir cihaza aktarmasına olanak tanıyan yeni bir paylaşım özelliği üzerinde çalıştığı söyleniyor.