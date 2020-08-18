Google Chrome Web Sitelerin Ne Kadar Hızlı Olduğunu Ölçecek

Google, iyi performans gösterdiği düşünülen web sayfaları için Chrome için Hızlı Sayfa etiketi göstereceğini duyurdu. Bu, web sitelerin ne kadar hızlı açılacağını gösteriyorken ayrıca web sitelerinde zaman öldürmenin de önüne geçiyor.

Mayıs ayında kullanıcı deneyimi ve performansı göz önünde bulundurularak web geliştiricilerine sunulan web sitelerini düzenleme girişimi Google Web Vitals'den önemli bir özellik geliyor: Chrome için Hızlı Sayfa etiketi web sayfasının duyarlılığını ve görsel kararlılığını ölçüyor.

Chrome için Hızlı sayfa etiketi nasıl kullanılır?

Chrome için Hızlı Sayfa etiketi, Android için Chrome 85 Beta'da herhangi bir bağlantıya uzun bastığınızda içerik menüsünde görünecek. Ancak chrome:// flags adresine gidip "İçerik menüsü performans bilgileri ve uzaktan ipucu alma" özelliğini etkinleştirerek manuel olarak da Chrome için Hızlı sayfa etiketini açabilirsiniz.

Google bu etiket sayesinde web sitelerini analiz ederek yavaş veya kesintili bağlantıya sahip kullanıcılara yardımcı olabileceğini umuyor. ABD'li teknoloji devi gelecek dönemde Chrome kullanıcı arayüzünün diğer bölümlerinde Chrome için Hızlı sayfa etiketini deneyebileceğini söylüyor.

Google, web site geliştiricilerin performanslarını test etmesi ve kullanıcıların da web sitelerine daha erişebilmesi amacıyla Mayıs ayında Web Vitals girişimini başlattı. Web Vitals girişiminin bir parçası olan Chrome için Hızlı Sayfa etiketi şimdilik Android kullanıcılarına sunuluyor.