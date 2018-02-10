Google Chrome, HTTP Web Sayfalarını "Güvenli Değil" Olarak İşaretleyecek

Son yıllarda Google, daha güvenli internet amacıyla, şifreli iletişim protokolü kullanmaları konusunda tüm website’lerine baskı yapıyordu. Google’ın bu kurallarına uyan, TLS ve SSL güvenlik protokollerini kullanan siteler aramalarda daha üst sıralarda yer alıyordu. Google Chrome tarafından şifreli ve güvenilir olarak belirlenen siteler, Chrome web tarayıcısında görüntülenirken adres çubuğu kısmında yeşil bir asma kilit sembolüne sahip oluyorlardı.

Web sitelerinin daha güvenilir olması için çabalayan Google, yeni versiyon Chrome 68’de, Temmuz 2018’den itibaren, HTTPS yerine HTTP kullanan siteleri “güvenli değil” olarak işaretleyeceğini açıkladı. Google ayrıca, TLS ve SSL güvenlik sertifikalarına sahip olmayan sitelerin şifresiz siteler olduğunu ve bu sitelerin çok büyük güvenlik riskleri taşıdığını belirtti. Google bu tavrıyla “web sitelerinizi güvenli hale getirin” mesajını açıkça veriyor.

HTTPS şifreleme, internetin güvenliği açısından oldukça önem taşıyor. Bu şifreleme, ziyaret ettiğiniz web sitesi ile kendi internet tarayıcınız arasında özel bir kanal oluşturuyor ve bu sayede ziyaretiniz esnasında araya kötü niyetli şahısların girmesi ve bu şahısların bilgi akışınızı görmesi engelleniyor. Bu şifreleme olmadığı zaman, internet servis sağlayıcınıza erişebilen herhangi bir kişi, hangi sitede hangi işlemleri yaptığınızı ve hangi bilgileri kullandığınızı rahatlıkla görüntüleyebiliyor.

Bugün Google Chrome ile bir HTTP sitesini ziyaret ederseniz, adres çubuğu kısmında bir bilgi işareti yer alıyor. Bu işarete tıkladığınızda, o sitenin neden yeşil asma kilit simgesine sahip olmadığını ve sitenin neden güvenli olmadığını anlatan açıklamaları görebiliyorsunuz. Fakat Google Chrome 68 versiyonuyla birlikte, HTTP siteleri için adres çubuğundaki bilgi işaretinin yanısıra “güvenli değil” yazısı da bulunacak. Bunun bir örneğini aşağıdaki şekilde görebilirsiniz:

Google, bu kararların alınmasıyla birlikte, internet üzerindeki en iyi 100 siteden 81’inin artık HTTPS şifreleme kullandığını belirtti. Ayrıca, Android ve Windows trafiğinin %68’inin, Chrome OS ve Mac trafiğinin de %78’inin güvenli hale geldiği açıklandı.