Google Chrome İçin Meltdown ve Spectre Güncellemesi Yayınlanacak

Etkileri keşfedildikten ve şifrelerimizin kolayca çalınmasına sebep oldukları ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde gündeme oturan Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açıkları için yazılım ve donanım üreticileri önlem almak için zamanla yarışıyorlar. Google Chrome için Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarına yönelik bir güncellemenin yolda olduğu duyuruldu.

Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları, daha önceden ortaya çıkmış güvenlik açıklarından çok daha kritik haldeler; çünkü bu açıklar donanımsal boyuta da sahipler. Üstelik açıkları kapatabilmek için sadece donanımsal mikro kod güncellemeleri yapmak yeterli olmuyor, işletim sistemlerinin ve yazılımların da kapsamlı güncellemeler alması gerekiyor.

Intel'in haricinde AMD ve ARM firmaları tarafından üretilen işlemcileri de etkileyen Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımız yanında telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda da etkili olacak.

Google, 23 Ocak tarihinde yayınlanacak Chrome 64 güncellemesinin Meltdown ve Spectre için tedbirler içereceğini dile getirdi. Ayrıca Chrome'un mevcut sürümünde bulunan deneysel nitelikteki Site Isolation özelliği ile Meltdown ve Spectre'ye karşı kısmi bir koruma sağlanabiliyor ve güvenilmeyen sitelerin şifrelerinizi çalması zorlaştırılabiliyor. Bu özelliğin Chrome 64 ile birlikte varsayılan olarak aktifleştireleceğini düşünüyoruz.