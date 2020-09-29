Google Chrome iOS 14'te Neden Varsayılan Tarayıcı Olmalı?

1998 yılında kurulan ve o zamandan bu yana faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Google, paylaştığı bir blog yazısında, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Chrome isimli web tarayıcısının iOS 14 sürümünde neden varsayılan tarayıcı olarak seçilmesi gerektiğine değindi. Peki, Google Chrome iOS 14'te neden varsayılan tarayıcı olarak ayarlanmalı? Google'ın blog yazısında yaptığı açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Google Chrome iOS 14'te Varsayılan Tarayıcı Yapılmalı mı?

İnternetin vazgeçilmez derecede önemli isimlerinden Google, cihazını iOS 14 sürümüne yükselten kişilerin varsayılan web tarayıcısı olarak neden Google Chrome'u seçmelerinin gerektiğine yönelik 4 maddelik bir blog yazısı yayımladı. Peki, Google'ın blog yazısında iOS 14 kullanıcılara yönelik paylaştığı blog yazısında hangi maddeler yer alıyor? Google tarafından paylaşılan blog yazısında aşağıda yer alan maddelere yer verildi.

1. Cihazlar Arası Senkronizasyon

Google hesabınızı kullanarak oturum açtığınız zaman Chrome web tarayıcısını telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda senkronize edebilirsiniz. Şifrelerinizi, ödeme bilgilerinizi, otomatik doldurma verilerini, yer işaretlerini ve daha birçok verinizi hareket halindeyken bile yönetmeye devam edebilirsiniz.

Google'ın blog yazısına göre Chrome web tarayıcısı ayrıca cihazlar arasında geçiş yapmayı da kolaylaştırıyor. Web tarayıcısını hangi cihazda kullandığınızın bir önemi olmaksızın oturumun açılmış olduğunu herhangi bir cihaza sadece tek bir tıklama ile sekme gönderebilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızda yemek tariflerine göz atarken mevcut sayfayı telefonunuza zahmetsizce gönderebilirsiniz.

2. Üretkenlik

iOS sürümünde bir dizi özelliğin olduğunu belirten Google, çevrim dışı olsanız bile daha sonra okumak istediğiniz sayfaları okuma listenize ekleyebileceğinizi belirtiyor. Google'ın tek üretkenlik sunan özelliği bununla da sınırlı değildir. Örneğin, mevcut sayfalardan herhangi birini arkadaşınıza göndermek istediğiniz zaman arkadaşınızı istediğiniz web sitesine doğrudan yönlendirecek bir QR kodu oluşturabileceksiniz. Google, blog yazısında ayrıyeten indirme yöneticisinin ekleneceğinin duyurusunu da yaptı. Kullanıcılar böylelikle Chrome'da indirdiği dosyaları kolaylıkla yönetebilecek.

3. Güvenlik

Google, blog yazısında yer verdiği güvenlik maddesinde kullanıcıların internette gezinirken güvende kalmasını sağlamak için en iyi seçeneğin Chrome olduğunu belirtti. Google Chrome'da kullanıcıların güvenliğini sağlamak için parola yöneticisinin olduğunu ifade eden Google, parmak izi doğrulamasının da içerisinde bulunduğu yeni bir ek güvenlik katmanının geleceğini açıkladı.

4. Birleştirilmiş Hizmetler

Google Chrome'un temelinde arama motoru ile oluşturulduğuna yer verilen blog yazısında kişiselleştirilmiş arama sonuçları ile kullanıcıların çok daha hızlı ve pratik bir şekilde arama yapabileceğine imkan tanındığına da değinildi. Google Çeviri (Google Translate) gibi hizmetlerin de web tarayıcısına entegre edildiğini belirten Google, web sitelerini tek bir tıklama ile 100'ü aşkın dile otomatik olarak çevirmenin kolaylığından da bahsetti.