Google Chrome'u iOS'ta Ana Ekrana Eklemek Artık Mümkün

iOS için Google Chrome, kullanıcıların iPhone ve iPad Ana Ekranlarına web uygulamaları eklemelerine olanak tanıyan bir güncelleme yayınladı.

Bu güncelleme, Apple'ın iOS 16.4'te sunduğu anlık bildirimlere erişim ve üçüncü taraf uygulamaların Ana Ekran'a web uygulamaları ekleme izni gibi yeni özelliklerden yararlanıyor.

Daha önce bu özellik Apple'ın Safari tarayıcısıyla sınırlıydı ancak artık Chrome kullanıcıları tarayıcıdan çıkmadan hızlı erişim için favori web sitelerini kolayca kaydedebiliyor.

Web Uygulamaları iOS Ana Ekranına Nasıl Eklenir?

Bu özellikten yararlanmak için kullanıcıların iOS için Google Chrome'un en son sürümüne ve iOS 16.4 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.

Bir web uygulaması Ana Ekran'a eklendiğinde, normal bir uygulama gibi çalışarak başka bir tarayıcıda açma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu web uygulamaları artık yerel uygulamalara benzer şekilde anlık bildirimler sağlayabiliyor.

Apple'ın macOS Sonoma'da web sitelerini web uygulaması olarak kaydetme özelliği de dâhil olmak üzere son zamanlarda web uygulamalarına odaklanması, App Store ile ilgili rekabet karşıtı uygulamalara ilişkin endişeleri gidermenin bir yolu olarak görülüyor.