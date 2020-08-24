Google Kaleidoscope Tüm Yayınları Tek Noktada Birleştirecek

Google'ın çeşitli video yayın platformlarındaki içerikleri tek bir sayfada toplayacak yeni bir Chrome özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Chrome Kaleidoscope adlı özellik şu anda Google Chrome'un Canary sürümünde test ediliyor.

Chrome Story tarafından yazılan bir Chrome raporuna göre, Kaleidoscope projesine Chrome Canary'de "chrome://kaleidoscope" bağlantısı üzerinden ziyaret edilebiliyor ve sayfada şu mesaj görüntüleniyor: "Tüm gösteriler tek bir yerde. En sevdiğiniz şovlar nerede olursa olsun, tek bir yerde görüntüleyin"

Google Chrome Kaleidoscope nedir?

Chrome Kaleidoscope'un şu anda Netflix, Amazon Prime Video ve Disney+'a destek verdiği tespit edildi. Platform daha da gelişirse HBO Max, Hulu ve hatta YouTube gibi daha popüler hizmetlerin bu listeye katılıp katılmadığını görmek ilginç olacak.

Apple TV'nin çoklu platform entegrasyonunda istenilen seviyede olmaması kullanıcıların canını sıkıyordu. (örneğin hala Netflix'e destek sağlamıyor) Ancak Google, birden fazla video yayın hizmetini bir araya getirmenin daha iyi bir yolunu bulmuş olabilir.

Chrome Kaliedoscope, özellikle birden fazla yayın platformuna abone olanlar için tarayacıda yararlı bir özellik olabilir. Şu an itibarıyla bu özellik veya yayınlanma zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgimiz yok ancak, Google çalışanları özelliği Chrome Canary'de test etmeye başladı.