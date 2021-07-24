Google Chrome Kimlik Avı Saldırıları İçin Yeni Bir Adım Atıyor

Google Chrome kimlik avı saldırıları önleme kapsamında yeni, etkili bir çözüm geliştiriyor. Son yıllarda önemli ölçüde artan ve artmaya devam eden phishing saldırılarından kullanıcıları korumak isteyen Google, kullanıcının bilgilerini çalmak isteyen web sitelerini eskisinden daha hızlı tespit etmeyi amaçlıyor.

Teknoloji artık hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor. İnsanların hayatına her geçen gün yeni bir teknolojinin girmeye başlaması, teknolojik ilerleme anlayışını büyük ölçüde değiştirdi. İnsanlar, internete her zamankinden daha bağımlı hale geldi.

İnternet, kullanıcıların günlük işlerini daha kısa süre içinde tamamlamasına yardımcı olması gibi çoğunlukla olumlu yönleri ile ele alınıyor. İnternet, birçok noktada insanlara yardımcı olsa da bazı dezavantajları da var ve bu birçok kullanıcı tarafından göz ardı ediliyor.

İnternet her ne kadar faydalı işlerde kullanılabilse de bilgisayar korsanları tarafından yeni insanları mağdur etmek için de kullanılabiliyor. Bu, internetin en önemli dezavantajları arasında geliyor. İstatistikler, son birkaç yılda veri hırsızlığında büyük bir artışın meydana geldiğini ve bu artışın aynı seviyede sürdüğünü gösteriyor.

Bugün internet kullanıcılarının hemen hemen hepsi, sabit diskini ya da bulut depolama hizmetlerini kullanarak fotoğraflarını, videolarını, önemli dosyalarını ve başkasının eline geçmesini istemediği diğer özel verilerini saklıyor ancak bu beraberinde bir riski daha getiriyor. Bilgisayar korsanları, başkasıyla asla paylaşmayacağınız özel verilerinizi çeşitli yöntemler kullanarak ele geçirebiliyor.

Bilgisayar korsanlarının cihazınızdan veri çalmasının birden çok yolu olsa da bunların en yaygın olanı kimlik avı olarak bilinir. Kimlik avı, bilgisayar korsanlarının kurbana (genellikle) mesaj göndererek hassas bilgilerini paylaşmasını sağladığı bir tür siber dolandırıcılık olarak tanımlanabilir. Bilgisayar korsanı, kimlik avı saldırısı gerçekleştirerek kullanıcının cihazınıza kötü amaçlı yazılım yerleştirebilir ya da kullanıcıdan direkt bilgilerini paylaşmasını sağlayabilir.

Bu tip saldırılar çoğunlukla e-posta veya mesajlaşma uygulamaları kullanılarak yapılır. Bu saldırıların ortak noktasında verilerin paylaşılmasını sağlayacak bir bağlantı yer alır. Kurban söz konusu bağlantıya tıkladığında cihazına bir yazılım iner veya önüne doldurması gereken bir form çıkar. Bilgisayar korsanının takip etmesini istediği adımları takip eden kurban, en nihayetinde bilgilerini karşı tarafa iletmiş olur.

Google Chrome Kimlik Avı Saldırıları İçin Ne Yaptı?

Google Chrome kimlik avı saldırıları üzerinde düzenli olarak çalışma gerçekleştiren, kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilmesi muhtemel olan web sitelerini işaretlemede uzun bir süredir büyük bir başarı sergiliyor ancak Google, web tarayıcısını bu tip web sitelerine karşı daha duyarlı hale getirmek istiyor.

Google Chrome'un en son sürümü olan Chrome 92, kötü içerikli web sitelerini önceki sürümden 50 kat daha hızlı tespit edebilecek. Yeni Chrome güncellemesi, kullanıcılara daha fazla güvenlik sunmanın yanı sıra tarayıcının performansını da iyileştirerek kullanıcılara daha hızlı bir tarayıcı sunuyor.