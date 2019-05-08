Google Chrome Kullanıcıları, Sitelerin Kendilerini İzlemesini Engelleyebilecek

İnternetin bugünkü ve tarihsel geçmişinde bilinen bir gerçek varsa, o da hepimizin izlendiği ve bu sayede şirketlerin bizim hakkımızda pek çok bilgi edindiğidir. İnternet kullanıcıları hakkında çeşitli bilgiler toplayan şirketler bu bilgileri reklam verenlere satar ve reklam verenler de bu bilgiler ışığında reklamlar oluşturarak ürünlerini bize satmaya çalışır.

Ancak son dönemlerde Apple gibi bazı şirketlerin, izleyici siteleri engelleyerek kullanıcılarının gizliliğini koruma konusundaki çabalarını arttırdığını görüyoruz. Görünüşe göre Google da bu konuda benzer bir şeyler yapmaya hazırlanıyor. Çünkü şirket, kullanıcıların siteler arası izlemeyi engellemelerine izin vereceğini duyurdu. Aslında siteler arası izlemeyi engelleme özelliğinin Chrome'a gelebileceği konusunda daha önce bazı söylentiler vardı. Dolayısıyla Google’ın bu açıklaması çok da sürpriz olmadı.

Google’ın açıklaması şu anlama geliyor; yakın zamanda getirilecek olan yeni özellikle Chrome kullanıcıları, sitelere giriş yapmak gibi amaçlarla kullandıkları çerezler dışında, istemedikleri site veya sitelerin çerezlerini silebilme hakkına sahip olacaklar.

Geliştiriciler de Kullandıkları Çerezleri Açıklayacak

Ayrıca Google, geliştiricilere de siteler arasında ne gibi çerezler kullandıklarını sormayı planlıyor. Hatta kullandıkları çerezleri tam olarak açıklamayan sitelerin, Chrome tarafından düzgün bir şekilde çalıştırılmayacağı da belirtiliyor.

Google konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün duyurulan değişikliklerin tümü, reklam destekli web’in insanlara yüksek kaliteli içeriğe erişim sağlamasının yanı sıra onların gizliliğini de korumasının sağlanması adına önemli bir adım teşkil ediyor. Kullanıcılarımızın şeffaflığını, seçimini ve kontrolünü artıracak şekillerde araçlarımızı ve uygulamalarımızı geliştirme fırsatlarını keşfetmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.