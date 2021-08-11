Google Chrome Lens Özelliği Alıyor

Dünyanın en popüler web tarayıcısı Google Chrome Lens özelliğine sahip olacak. Peki, web tarayıcısında Lens özelliği ne işe yarayacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Chrome Lens Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, ilk olarak 2008 yılında kullanıma sunduğu Chrome tarayıcısına her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

9to5Google'daki habere göre teknoloji devi, Lens özelliğini Chrome tarayıcısına entegre etmek için kollarını sıvadı. Şirket daha önce tarayıcıya tersine görsel arama özelliğini eklemişti. Tersine görsel arama özelliğine erişmek için bir görsele sağ tıklanması ve ardından "Google içinde resim ara" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.

Yeni özellik ile birlikte web tarayıcısı üzerinden bir görsele sağ tıkladığınızda "Google Lens ile görsel ara" seçeneği ile karşılaşacaksınız. Söz konusu seçeneği seçtiğiniz takdirde otomatik olarak Lens'in web sitesine yönlendirileceksiniz.

Açılan sayfanın sol kısmında arama yaptığınız görsel yer alacakken sayfanın sağ kısmında ise görsele ait bilgiler bulunacak. Sağ alt köşede ise "Benzer görseller" yer alacak. Böylece arama yaptığınız görsele benzeyen görselleri de aynı ekran üzerinden görebileceksiniz.

Chrome'a gelecek özellik sayesinde görselin herhangi bir kısmını da aratabileceksiniz. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak olan Lens özelliği çok yakında Chrome kullanılarının kullanımına sunulacak.

Google Lens Avantajları Nelerdir?

Lens uzun bir zamandır akıllı telefon kullanıcılarının hayatının merkezinde yer alıyor. Google tarafından geliştirilen görüntü tanımlama teknolojisi, tara ve bul adımlarını içeriyor. Lens, akıllı telefon kullanıcısının telefonun kamerasını kullanarak bir nesneyi taratması ve o nesne hakkında ayrıntılı olarak bilgi almasına yardımcı olabiliyor.