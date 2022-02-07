Google Chrome Logosu 8 Yıl Sonra Yeniden Değişti

2008 yılında ilk olarak kullanıma sunulan Google Chrome internet tarayıcısının ilk logosu parlak renklerden oluşuyordu ve 3 boyutlu olarak tasarlanmıştı. 2008 yılından bu yana 3 keş değiştirilen Google Chrome logosu 8 yılın ardından tekrar değişti. Her yeni dokunuşta ufak değişiklikler yapan Google, bu sefer logodan gölgelendirmeleri kaldırdı ve renkleri daha canlı bir hale getirdi.

Google Chrome’un eski logosuyla değişen logosu yan yana geldiğinde aralarında çok da bir fark yok gibi görünüyor. Son olarak 2011 yılında 3 boyutlu halinden 2 boyutlu bir tasarıma geçen Google Chrome, şimdi de gölgelendirmeleri kaldırarak daha keskin bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıktı.

2022 Google Chrome Logosundan Gölgelendirmeler de Kalkıyor

Google Chrome’un 8 yılın ardından gerçekleşen logo değişikliğinde, logodaki gölgelendirmelerin kalktığı ve ilk çıktığı zamanki şaşalı halinden uzaklaşarak sadeleştiği görülüyor. Bunun yanında Chrome logosunun tam ortasında bulunan mavi dairenin etrafındaki beyaz çember de büyütüldü.

Renklerin daha canlı bir hale getirildiği logoda, Chrome'un modern marka tanımına daha uygun bir logo olması amaçlanmış. Ancak Google Chrome logosu ne yazık ki standart bir tasarıma sahip değil. Chrome, farklı platformlarda farklı görünümlere sahip.

Google Chrome Windows 10 - 11, MacOS, iOS ve ChromeBook Logosu

Google Chrome tarayıcısının logosu; farklı işletim sistemlerinin her birinde farklı gözüküyor. Chrome, Microsoft'un yeni akıcı arayüzüne uyacak şekilde Windows’ta daha canlı bir görünüme kavuşurken, Chrome OS sürümü diğer sistem simgeleriyle eşleşmesi için tamamen düz renkli bir sürüm olarak yayınlanıyor. Mac'lerde ise logo, içinde bulunduğu beyaz kareye gölge yansıtıyor.