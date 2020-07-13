Google Chrome Mac Performansı Güncelleme ile Yükselecek

Google Chome, Mac kullanıcıları için getireceği güncelleme ile artık daha az pil tüketecek ve daha fazla performans verecek. Birçok platformda Apple ile yarışan Google, internet tarayıcısına getireceği güncellemeler sayesinde daha performanslı ve daha az pil tüketen bir Google Chrome vaat edecek.

Google'ın sevilen tarayıcısı Google Chrome, tüm platformlar için güncellemeler dağıtmaya devam ediyor. Şimdi de Mac kullananlar için müjde niteliğine bir haber ile karşımıza çıkıyor. Google getireceği yeni güncellemeler ile Mac'te kullanılan Google Chrome'ların gücünü tıkayan arka plandaki yoğun reklamları engelleyecek.

Google Chrome Mac Performansı Artacak!

Bununla birlikte Google Chome artık belirli sınırlar içerisinde bulunmayan veya o sınırları ihlal eden reklamları direkt engelleyecek. Performans kanadında fazla RAM harcadığı söylenilen Google Chrome, bu konuda da çalışmalar yapacak. Bu sayede daha performanslı ve daha az pil gücü ve RAM tüketen bir Google Chrome'a sahip olacağız.

Google, bu hizmetleri tüm platformlardaki kullanıcılar için getirecek. Ama Mac kullanıcıları bu hizmete biraz erken sahip olacak gibi gözüküyor. Bakalım Google Chrome bu güncellemeleri ne zaman alacak.