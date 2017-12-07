Google, Chrome Mağazası'ndaki Uygulamalar Bölümünü Kapattı

Google, 2016'nın Ağustos ayında Chrome Web Mağazası'nda yer alan uygulamalar bölümünü kapatacağını açıklamış ancak kesin bir tarih vermemişti. Teknoloji devi, beklenen adımı attı ve Chrome Web Mağazası'ndaki uygulamalar bölümünü bugün itibarıyla kapattı.

Google'ın bu kararı almasındaki en önemli etken, uygulamalar bölümünün kullanıcılar tarafından yeteri kadar ilgi görmemesi. Google konuyla ilgili olarak; Windows, Linux ve Mac kullanıcılarından yalnızca yüzde 1'inin aktif olarak Chrome uygulamalar bölümünü kullandığını bildirdi.

Bununla birlikte Chrome OS kullanıcılarının uygulamalar bölümünü kullanmaya devam edebiceğini belirtelim. Yani Google'ın bu kararı Windows, Linux ve Mac platformlarını kapsıyor. Chrome uygulamaları artık mağazada yer almayacak. 2018'in ilk ayından itibaren ise gelecek olan güncelleme ile Chrome uygulamaları kullanılmayacak. Kısacası halihazırda kullandığınız eklenti ve uygulamalar bu durumdan etkilenmeyecek.

Chrome 63 Güncellemesi, 37 Güvenlik İyileştirmesi İçeriyor

Google, geçtiğimiz gün birçok düzeltme ve iyileştirme içeren Chrome'un 63.0.3239.84 sürümünü yayınladı. 37 güvenlik düzeltmesini kapsayan güncelleme, çeşitli uygulamalardaki sorunları, URL'lerin yönlendirilmesinde yaşanan problemleri ve çağrak kaynaktan yönlendirme sızıntısı sorunu gibi daha birçok düzeltmeyi içeriyor.

Chrome 63 güncellemesi ile ilgili detaylara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.