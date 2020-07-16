Google Chrome Masaüstüne Beklenen Özellik Geliyor

Google Chrome, webde güvenli bir şekilde gezinmeyi kolaylaştırmak için Google hesabınıza kaydettiğiniz şifrelere erişip otomatik olarak doldurabiliyor. Google Chrome yakında kaydedilen şifrelerinizi doğrudan yönetebilecek ve düzenleyebilecek.

Chrome'da Kayıtlı Parolalar Düzenlenebilecek

Google Chrome, şu anda giriş bilgilerinizi otomatik olarak doldurarak favori sitelerinize giriş yapmayı kolaylaştırırken, veri ihlali olması durumunda size bildiriyor, Chrome’un masaüstü sürümü şu anda şifrreleri düzenlemenin bir yolunu sunmuyor. Google hesabınızda kayıtlı şifreleri görüntülemenize ve yönetmenize izin veriliyor. Yeni yayınlanan kod değişikliğine göre, Google, Chrome masaüstü ve Chrome OS için şifreleri düzenleme özelliği üzerinde çalışmalara başladı. Google Chrome’daki gibi diğer birçok yeni özellik gibi, şifreleri düzenleme özelliği de chrome://flags altından (#edit-passwords-in-desktop-settings) etkinleştirilebilecek.

Android Uygulamasında Test Ediliyor

Google Chrome masaüstü için parola düzenleme özelliğinin Chrome 86 - 88 sürümleri arasında eklenmesi planlanırken, Android için Chrome’da benzer bir özellik geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanmıştı. Android uygulaması görüntülerine bakarak, kaydedilen şifreler listesine eklenen kalem simgesine tıklayarak düzenle menüsüne hızlıca erişebileceğiz.