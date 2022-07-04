Google Chrome Merakla Beklenen Özelliğine Nihayet Kavuşuyor

Google Chrome nihayet diğer Chromium cihazlarda bulunan bir özelliğe sahip oluyor. Google Chrome, tam sayfa çevirileri sunduğunda gayet iyi çalışıyor olabilir ancak geride kaldığı şeylerden biri, kullanıcıların bir sayfadaki belirli bölümleri çevirmesine izin verme noktasında ortaya çıkıyor. Görünüşe göre bu durum artık değişecek.

Diğer Chromium tabanlı web tarayıcıları bir kenara Microsoft Edge bile yıllardır istediğiniz bir paragrafın istediğiniz bir kısmını seçerek çeviri imkanı tanıyor. Google Chrome bu konuda uzun süredir geride kalsa da artık rakiplerine ayak uyduruyor ve nihayet bu özelliğe kavuşuyor.

Chrome subreddit'inde bir gönderide Leopeva64-2 kullanıcısı, Google Canary kanalında "Kısmi Çeviri" adlı yeni özelliği fark ettiğini belirtiyor. Kullanıcılar bir metin seçimini vurguladığında ve ardından sağ tık menüsünde "yeni bir dile çevir" seçeneği olduğunu söylüyor.

Google bu işlemden sonra sağ üstte bir kutucuk açıyor ve seçtiğiniz metnin hangi dilden olduğunu tespit edip hedef dile çevirisini gerçekleştiriyor. Eğer tekrar tam sayfa çevirisi yapmak istiyorsanız da aynı noktadan çeviri şeklini değiştirmeniz mümkün.

Google "Kısmi Çeviri" Özelliğini Test Ediyor

Bu özellik, özellikle adında da olduğu gibi kısmi yerlerin çevirisine ihtiyaç duyulduğunda kopyala yapıştır ile uğraşmadan sonuca ulaşmak isteyenler için oldukça kullanışlı görünüyor. Benzer bir masaüstü çeviri deneyimi yakın zamanda Chrome'da Google Lens aracılığıyla kullanıma sunuldu ancak bu biraz daha karmaşık ve odağınızı bozabilir.

Şimdilik özellik hâlâ testlerde olduğundan, kullanıcıların kullanıma sunulduğunda bambaşka bir hâl de alabilir. Ayrıca özelliğin mobil platformlarda nasıl çalıştığına dair bir bilgi de yok.

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