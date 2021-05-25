Google Chrome Nasıl Ortaya Çıktı? İşte Şaşırtan Hikaye

Google Chrome nasıl ortaya çıktı? Geçtiğimiz gün Twitter'da yayınlanan bir video, Google eski CEO'su tarafından anlatılan hikayeye ışık tutuyor. Eski CEO Eric Schmidt, Google Chrome'un garip hikayesini anlatıyor.

Google'ın eski CEO'su Eric Emerson Schmidt, Stanford Üniversitesinde 2015 yılında verdiği bir konferansta Google'ın web tarayıcısı Chrome'un nasıl icat edildiğini açıkladı.

Vijay Shekhar Sharma tarafından Twitter'da yayınlanan bir dakikalık videoda Schmidt; Larry Page ve Google ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sergey Brin'in ona oyun oynadığını söyledi. Bu numara, Google Chrome'un oluşturulmasına yol açtı.

Google Chrome nasıl icat edildi?

Sharma'nın yayınladığı videoda eski CEO Schmidt, Larry Page ve Sergey Brin'in sık sık kendisine geldiklerini ve bir işletim sistemi ve bir tarayıcı kurma arzusunu ifade ettiklerini söyledi. Schmidt ise onlara Microsoft ile karşı karşıya gelecek kadar güçlü olmadıklarını belirtti.

"Bir işletim sistemi ve bir tarayıcı yapacağımız senaryoya sahip olmadığımızı söyledim çünkü Microsoft bizi öldürecektir ve ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Google CEO'su, Larry ve Sergey'in yanı sıra Google'da çalışan ekibin akıllı insanlarla dolu olduğunu kabul etti. "Evet, çok fazla gelirimiz var ama bu adamlar (Microsoft) bizi öldürebilir" dedi.

Bir süre sonra Google'a, Firefox performansını artırması için bir mühendis işe alındı. Ancak bu mühendisin daha farklı bir projesi olduğu ortaya çıktı. "Firefox’un performansını iyileştirmek için birini tuttular. Altı ay sonra ofise çağrıldım ve Firefox’un performansını artırmak için işe alınan bu kişinin Chrome’u icat ettiğini gördüm" şeklinde konuştu.

Chrome'un şok edici seviyede başarılı olduğunu ve 10 kişilik bir ekibe sahip olduğunu dile getiren eski CEO, Larry Page ve Sergey Brin'in bu projeden haberi olup olmadığını sordu. Larry ve Sergey'in Chrome'un yaratılması için mühendisi teşvik ettiği ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler tarayıcısı olan Chrome, Microsoft'un Internet Explorer'ını ve Mozilla'nın Firefox'unu kısa sürede sollamayı başardı.

Larry Page ve Sergey Brin, bilgisayar bilimi alanında doktora yaparken Stanford Üniversitesinde tanıştı. İkili, Google'ı 1998'de piyasaya sürdü. Larry ve Sergey, Google'ın PageRank algoritmasını birlikte icat etti. 2015 yılında Google, Nest, Calisco ve diğer kuruluşları içeren Alphabet'i kurdular.

İkisi hakkında bir başka ilginç bilgi de Alphabet'ten yıllık 1 dolar maaş almalarıdır. Servetlerinin kaynağını ise kurdukları şirketteki hisselerinin değeri oluşturuyor.