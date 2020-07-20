Google Chrome Planlı İndirme Özelliği Test Ediliyor

Google, Android'deki tarayıcısı Google Chrome planlı indirme özelliğini devreye sokuyor. Chrome planlı indirme özelliği sayesinde indirmeyi planladığınız dosyaları, filmleri, dizileri farklı bir tarihte indirebileceksiniz.

Google, Chrome'un Android sürümü için geliştirdiği son hamlesinde kullanıcıların bir öğeyi indirdiklerinde ertelemelerine izin vererek veri kullanımını azaltmaya çalışıyor. Google Chrome planlı indirme sayesinde kullanıcılar dosyaları istedikleri tarihte indirebilme özgürlüğüne kavuşacak.

Android için beta olarak suunlan Chrome 86 sürümünde yeni " Daha sonra indirmeyi etkinleştir " özelliği devreye alındığında, kullanıcılar dosya indirmelerini Wi-Fi'a bağlandığı zaman veya daha sonraki bir zamanda ve hatta başka bir güne erteleyebiliyor.

Google Chrome Planlı İndirme Nasıl Kullanılır?

Google Chrome planlı indirme özelliğini etkinleştirdiğinizde her dosya indirmenizde "Şimdi, Wi-Fi'a bağlıyken, Zaman Ayarı Seç" tercihleriyle karşılaşacaksınız. Ayrıca dosya indirildikten sonra kullanıcıya bildirim gönderilecek ve bu şekilde kullanıcı da dosyayı ileri tarihte indirse bile unutmamış olacak.

Google Chrome planlı indirmenin ne zaman kararlı sürüme gireceği belli değil. Daha önceden Chrome'un; tek bir dokunuşla ekran görüntüsü düzenleyicisi, alt sekme değiştirici, Android için 64 bit'e geçiş yapma gibi birçok özellik aldı veya bunların üzerinde çalıştığı tespit edildi.